Çok Güzel Hareketler 2 ile ilgili müjdeli haber geldi. İşte Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni sezon tarihi ve yeni sezonla ilgili bilgiler...

YENİ SEZONDA BÜYÜK SÜRPRİZ! 20 KİŞİYE DÜŞTÜLER...

Hem alt yapı hem de çoğunluğunu ekibe daha önce girenlerin oluşturduğu A takımda yaşanan gözle görülür eksiklik sonrası alt yapı ifadesi ortadan kalktı ve herkes A takım oldu.

ARİF VE HİLMİ DÖNECEK Mİ?

Kanser tedavisi gören ve sağlık durumu iyiye giden Arif Güloğlu'nun ve askerliğini tamamlayan Hilmi Deler'in yakın bir ileri tarihte ekibe geri katılmaları bekleniyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni sezonu 13 Eylül 2021 Pazartesi günü başlıyor...