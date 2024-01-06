Batuhan 13 yaşındaydı! Çok büyük acı!
İstanbul Büyükçekmece'de oturduğu binanın, 11'inci katından düşen 13 yaşındaki Batuhan Şahin yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde inceleme yaparken çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul'da yürek yakan olay, Büyükçekmece'de, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. 16 katlı binada oturan Batuhan Şahin (13), henüz belirlenemeyen nedenle 11'inci kat merdivenlerindeki pencereden bahçeye düştü.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine siteye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KALP MASAJI YAPILDI AMA KURTARILAMADI
Sağlık görevlileri, kalbinin durduğu belirlenen Şahin'e kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis olay yerinde inceleme yaparken çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.