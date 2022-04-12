Çok acı olay: 9 yaşındaki ağabeyini kazara öldürdü

Alınan bilgiye göre, Bezirgan Mahallesi’nde 6 yaşındaki C.D, dededen kalma av tüfeğiyle oynarken tüfek ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar C.D’nin ağabeyi 9 yaşındaki O.D.D’ye isabet etti. AA'nın haberine göre; evdekilerin çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, O.D.D’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

O.D.D’nin cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.