Coinbase'in NFT platformuna yoğun ilgi

Coinbase Global'ın NFT'ler için bir pazar yeri oluşturma kararı sonrası yatırımcılar yoğun şekilde ön kayıt yaptırdılar.

Kripto para borsası Coinbase'in NFT platformu için bekleme listesini ilk gün 1 milyondan fazla kayıt yaptırıldı.

Konuya yakın bir kaynak, bazı yatırımcıların birden çok kez ön kayıt yaptırmış olabileceklerini ancak, NFT'lere büyük bir ilgi olduğunun görüldüğünü ifade etti.