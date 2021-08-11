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ABD'li kripto para borsası Coinbase ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre firmanın dönem kârı 1.59 milyar dolar oldu.

İkinci çeyrekte borsadaki işlem hacmi ise 462 milyar dolara ulaştı. İşlem hacminde ilk çeyreğe göre yüzde 38'lik artış yaşandı. İlk çeyrekte dönemdeki işlem hacmi 335 milyar dolar seviyesindeydi.

Nisan ayında halka arz edilen Coinbase'in piyasa değeri 112 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.