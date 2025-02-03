'Çoğunlukla Bazen' seyirciyle buluşuyor

H6 ACT ve Ara Sahne yapımı “Çoğunlukla Bazen” sahnelenmeye başladı. Avustralyalı oyun yazarı Kendall Feaver’ın kaleme aldığı oyunu Barış Gönenen’in yönetirken; Selen Uçer, İdil Yener, Sena Kurdoğlu ve Ulaşcan Kutlu yer alıyor.

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Çoğunlukla Bazen; sekiz yaşında babasının ölümünden sonra ilaçlar ve doktorlarla iyileştirilmeye çalışan Anna’nın on sekiz yaşındayken geçtiği dönemi gözler önüne seriyor. Psikiyatri biliminin küçük bir çocuğun gelişimi üzerindeki etkisini tartışan Çoğunlukla Bazen, 4 Şubat’ta Baba Sahne’de, 11 Şubat’ta Ara Sahne’de ve 21 Şubat’ta Atlas 1948 Sineması’nda sahnede olacak.