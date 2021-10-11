Coğrafi işaret tescilli gilaburuda düşük rekolte üreticiyi üzdü

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesince önceki yıllarda yapılan çalışmada böbrek taşı düşürme ve ağrı kesici özelliği bilimsel olarak kanıtlanan ve eczanelerde takviye edici gıda olarak yerini alan gilaburunun hasadı başladı.
"Gilabolu, gilaboru, giraboru, kirabolu, frenk üzümü" gibi farklı isimlerle anılan, üzüme benzeyen kırmızı meyvesi ve çalı şeklindeki bitkisiyle bilinen coğrafi işaret sahibi gilaburu, yöre halkı tarafından toplanarak hem evlerde tüketiliyor hem de salamura olarak değerlendiriliyor.
Akkışla Ziraat Odası Başkanı Sedat Eraslan, AA muhabirine, gilaburunun ilçenin kuruluşundan bu yana var olduğunu, duvar görevi görmesi amacıyla çit bitkisi olarak dikildiğini söyledi.
"Gençlik iksiri" olarak da anılan bitkinin önemine dikkati çeken Eraslan, şöyle devam etti:
"Şifaları herkes tarafından biliniyor. İster tane olarak yenilir, ister suyu tüketilebilir. Suyun bol olduğu yüksek yerlerde güzel verim oluyor. Burada yetişen ürünün tadı daha güzel oluyor. Bu yıl verimimiz yüzde 50 düştü. Çiçek döneminde soğuk vurdu, sonra sıcak bastırdı, o yüzden kaybımız büyük. Bahçe sistemine dönmezsek eğer 5-10 yıl sonra Akkışla'da da gilaburu azalmaya başlar. Türkiye genelinde su sıkıntısı var. Bunun için bahçe sistemine, damla sulama yöntemine geçmemiz lazım. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bu yönde çalışmaları var."
- "Bu işi profesyonelleştireceğiz"
Eraslan, ilçede gilaburu birliğinin de aktif olduğunu, birliğin ilçeye 5 profesyonel gilaburu bahçesi kurma yönünde çabalarının bulunduğunu anlattı.
Türkiye'deki gilaburu üretiminin yüzde 70'inin Akkışla'da yapıldığını belirten Eraslan, "Bu işi, dedem, babam ekmiş diye değil de ekonomiye katkıda bulunmak için profesyonelleştireceğiz. Günün şartlarına uygun bir üretime dönüştüreceğiz. Türkiye genelinde biraz Sivas'ta da ekim yapılıyor." diye konuştu.
Bahçesindeki gilaburuları toplayan Şerife Ergül de bu aylarda topladıkları gilaburuları bidonlara bastıklarını, mart ayında ise suyunu sıkarak meyve suyu olarak içtiklerini dile getirdi.
Gilaburunun çok faydalı olduğunu ifade eden Ergül, "Böbrek taşlarına iyi geldiğini herkes bilir. İsteyeni çok oluyor ama bu yıl ürün az. Biz pestilini yaparız, salamurasını yaparız, suyunu içeriz. Uzak yerlerden gelip alırlar." dedi.
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