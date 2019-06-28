“Çocuktan Al Haberi”nde çocukların sorulan sorulara bazen sevimli, bazen esprili, bazen de hayal dünyalarındaki gerçekler ile verdikleri cevaplar izleyicileri kahkahaya boğuyor. Miniklerin büyümüş de küçülmüş yanlarını ortaya çıkaran soruların sorulduğu, çocukların verdikleri ya da veremedikleri cevaplarla hem eğlenip güldürdüğü Çocuktan Al Haberi’nde eğlence hız kesmiyor.

Çocuktan Al Haberi yeni bölümüyle 7 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!