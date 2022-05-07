Çocukluktaki fazla kilolar yetişkinlikte kanser sebebi

İHA

Çocukluk ve erken erişkinlik dönemlerindeki obezitenin kanserle ilişkisi konusunda yeterli bilgi bulunmadığını bildiren Prof. Dr. Coşkun, “Bu konuyla ilgili Jimmy Celind ve arkadaşları birkaç gün önce Cancer Communications dergisinde önemli bir çalışma yayınladılar. Götoborg Üniversitesinde yapılan çalışmada yaklaşık 36 bin erkek taranmış ve aynı bireyin 8 yaş ile 20 yaşlardaki kilo durumları değerlendirildi. Sekiz yaşında fazla kilolu olan çocuklarda erişkin dönemde kanser riskinin artmış olduğu gösterildi. Yine benzer şekilde 20'li yaşlarda da fazla kilolu olmak ileriki dönemde kanser riskini artırıyor. Fakat çalışmanın en ilginç sonuçlarından birisi 8 yaşında obez olan bir çocuk 20'li yaşlarda normal kilosuna dönmüş olsa dahi yaklaşık yüzde 40'lık artmış kanser riski hala devam ediyor” dedi.

"ERİŞKİN DÖNEMİNDE SAĞLIKLI OLMANIN YOLU İDEAL KİLO KONTROLÜNDEN GEÇİYOR"

Çocukluk döneminde fazla kilolu olmanın birçok sağlık problemini beraberinde getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Coşkun, şu bilgileri verdi: "Yetişkin dönemde kanser riskine neden olduğunun gösterilmesi son derece önemli. Daha da önemlisi ergenlik ve sonrası dönemde ideal kiloya ulaşılsa dahi çocukluk dönemindeki obeziteye bağlı olarak artmış kanser riski devam ediyor. Bu nedenle ailelerin çocukluk döneminde kilo kontrolüne dikkat etmeleri son derece önemli. Bizim toplumuzda maalesef kilolu çocuk sağlıklıdır şeklindeki yanlış yaklaşım bazen kabul görüyor. Anneanne ve babaannelerin çocuk bakma dönemlerindeki bu inanışları da obeziteyi tetikliyor. Halbuki gerek çocukluk gerekse erişkin döneminde sağlıklı olmanın yolu ideal kilo kontrolünden geçiyor. Gerek egzersiz gerekse beslenme düzenimizle çocukluktan itibaren bunu sağlamaya çalışmalıyız."