Çocukluk neden final yapıyor?

9 Ekim Cuma günü ilk bölümü yayınlanan Çocukluk dizisi 11. bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Erken final yapma kararı alan dizinin bir önceki yeni bölümü de bir hafta ara vererek yayınlanmıştı. Peki, Çocukluk dizisi neden final yapıyor? İşte Çocukluk dizisi 11. final bölümünde olacaklar...

ÇOCUKLUK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Fox Tv’de yayınlanan Çocukluk dizisinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız bulunuyor. Başarılı oyuncuların yer aldığı dizi çocuk esirgeme yurdunda kalan kimsesiz çocukların hayatını konu ediyor. Yayınlandığı günden beri beklenen reytinglere ulaşamayan dizi geçtiğimiz yayın günüde bölüm yayınlamadı. Bu kapsamda 11. bölümü ile final yapma kararı aldı.

OCUKLUK DİZİSİNİN FİNALİNDE NELER OLACAK?

Zeynep’i kurtarmaya çalışırken kendini tehlikeye atan Mahir’in durumu kritiktir. Bir yandan Zeynep’i bir yandan da Mahir’i kurtarmaya çalışan Ayşegül’ün yokluğunda ise yuvaya Mavi’yi bulup almaya pek tekin olmayan akrabaları gelir. Demet, bu durumu Ali Kaan’ı da alıp kaçmak için bir fırsat olarak görür. Gülay’ın kıskançlıktan yaptıkları ise Ayşegül’ün Mavi'yi korumasına engel olur. Artık Mavi’nin tek umudu hastanede yatan ağır yaralı babası, Mahir’dir…

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi’ni açan Mahir Boztepe, ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi, Mozi, Bambi ve Zeynep’in ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlem ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir ve bu kardeşlik, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül vardır.