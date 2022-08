"ERKEK KARDEŞİME ALMIŞLARDI AMA BANA ALMAMIŞLARDI"

Artuklu Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü yöneticisi de olan Yuca, çocukken kendisine bisiklet alınmadığını ve bu durumun her zaman içinde ukde kaldığını söyledi. Doğu'daki her kız çocuğunun olduğu gibi kendisinin de bir bisiklet hayalinin bulunduğunu anlatan Yuca, "Erkek kardeşime almışlardı, ama bana almamışlardı hatta binmeye çalıştığımda 'Sen kızsın, in o bisikletten.' denilince içime oturmuştu. Sanırım ondan sonra bisiklet bende bir tutku oldu" dedi.