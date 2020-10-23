ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Çocukluk dizisinde; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu),ilk günden beri evine gelen her çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Ali Kaan Umut Evi’nde aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız),Mozi (Kübra Süzgün),Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları, öz ailelerine duydukları özlem ve kimi zaman uğradıkları hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir, bu kardeşlik ileride, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan Ayşegül (Burcu Özberk) desteğini ve sevgisini onlardan hiç esirgemez.
Çocukluk dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır.
ÇOCUKLUK DİZİSİ OYUNCULARI
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU - MAHİR
5 Ocak 1970 yılında, Ünyeli bir baba ve Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı.
Hala Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam etmektedir.
Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.
BURCU ÖZBERK - AYŞEGÜL
12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmaktadır.
BEREN GÖKYILDIZ - MAVİ
29 Eylül 2009'da, İstanbul'da doğdu. Beren Gökyıldız ilköğrenimine devam etmektedir. Oyunculuk kariyerine ilk olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi dizisiyle başlayan, Beren Gökyıldız oynadığı karakterle izleyenlerin beğenisini kazanmıştır.
Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen, Gökyıldız Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da oynamıştır. Daha sonra Star TV'de yayınlanan Anne dizisinde Melek Akçay karakterini oynayan, Beren Gökyıldız Vahide Perçin ve Cansu Dere gibi isimlerle aynı dizide rol almıştır.
Ardından Bizim Hikaye adlı dizide Ayşe karakterini oynamıştır. Tv8'de yayınlanmış olan Kızım adlı dizide Öykü karakterini oynamış. Sonra Fox TV'de yayınlanan Mucize Doktor adlı dizide Betüş karakterini oynadı.
KÜBRA SÜZGÜN - MOZİ
Kübra Süzgün 26 Haziran 2009 yılında İstanbul’da doğmuştur. Dizi oyunculuğuna FOX TV ekranlarında yayınlanan Kördüğüm dizisinde oynadığı Aslı karakteri ile başlayan Kübra Süzgün bugüne kadar pekçok reklam filminde yer almıştır. Beyazperde ile ilk defa “Resimdeki Sevgili” filminde Merve karakterini canlandırarak tanışan Kübra Süzgün şimdilerde FOX TV ekranlarında 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Kadın dizinde Nisan Çeşmeli karakterine hayat vermektedir.
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