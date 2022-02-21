Çocukluk çağı beyin tümörlerinde "erken tanı" uyarısı!

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Alp Özgün Börcek, yaptığı yazılı açıklamada, çocukluk çağında beyin tümörlerinin beynin her yerinde görülebilse de büyük çoğunluğunun arka kafa çukuru olarak bilinen ve beyinciğin yerleşmiş olduğu bölgeden kaynaklandığını belirtti.
"HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR"
Belirtilerin tümörün yerine ve cinsine göre farklılıklar gösterse de şikayetlerin genellikle baş ağrısı, kusma, havale geçirme, görme bozukluğu, konuşma bozukluğu, gelişme geriliği, duygu durum değişiklikleri, huzursuzluk, koordinasyon bozukluğu, denge güçlüğü, güçsüzlük, el ve ayaklarda karıncalanmalar ile hormonal bozukluklar olduğunu aktaran Börcek, şunları kaydetti: "Ancak küçük çocuklarda baş çevresinde artış, bıngıldakta şişme, kusma, huzursuzluk ve göz bebeklerinin aşağıya bakması gibi bulgular görülebilir. Çocukluk çağı beyin tümörleri her yaşta görülebilir. Ailenin çocuktaki değişiklikleri iyi gözlemlemesiyle erken teşhis konması, tanı, tedavi ve iyi bir sonuç almak bakımından son derece önemlidir. Çocukluk çağı kanserleri içinde lösemilerden sonra en sık santral sinir sistemi tümörleri görülmektedir."
Börcek, beyin tümörlerinin bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve doku incelemeleri ile teşhis edilebileceğini belirtti.
HER HASTA AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLMELİ
Tomografinin, sorun hakkında kabaca bilgi verdiğine, esas olarak MR ile sorunun tüm detaylarının görülebildiğine dikkati çeken Börcek, eğer hasta nöbet, sara krizleri ve görme problemi yaşamış, kolunda, bacağında güç kayıpları oluşmuş veya radyolojik görüntülerin takip seçeneğinin "riskli" olacağını düşündürmesi halinde ameliyat kararı alınabileceğine işaret etti.
Börcek, her hastanın kendi içinde ayrı ayrı değerlendirileceğini bildirerek, "Güvendiğiniz doktorunuzun alacağı kararlar sizin ve hastanızın iyiliği için alınan, size has kararlardır. Biz beyin cerrahlarının en çok hassasiyet gösterdiği konu, hastaya zarar vermemek ve mümkün olduğunda hastanın ameliyattan girdiği gibi çıkmasını, ek problemler yaşamamasını sağlamaktır. Bu amaç uğruna kabul edilen bilimsel yöntem en güvenli tümör çıkarımının yapılmasıdır" bilgilerini verdi.
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