Çocukluk çağı aşıları ihmale gelmiyor

Pandemi ile birlikte özellikle Covid-19 aşısının gündeme gelmesinin ardından aşı karşıtlığı eğilimi de yeniden yükselişe geçti. Ancak uzmanlar bu durumun çocukluk çağı aşılarının da ihmal edilmesine neden olduğuna dikkat çekiyor. Konuyu haberturk.com'a değerlendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin çocukluk dönemi aşılarının hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

SENEDE BİR MİLYON ÇOCUK

Aşı karşıtlığının aşının keşfi kadar eski olduğunu ve son yıllarda çocukluk çağı aşılarını ciddi oranda etkilediğini ifade eden Dr. Şirin Seçkin "En temel gerekçeler dini nedenler, yan etki iddiaları ya da bazı komplo teorilerine dayanıyor. Ancak insanlar geçmişi unutuyor. Çok ciddi ölümlere neden olan çiçek hastalığı, çocuk felci, kızamık ve tetanoz aşıları ile birlikte insan ömrü on beş yıl birden uzadı" dedi. "Bu virüsler yok olmadı bizimler beraber dünyada yaşıyor" uyarısında bulunan Dr. Seçkin 2021 verilerine göre aşı ihmalinden dolayı senede bir milyon çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARINI TAMAMLAYIN

"Aşıları sadece kendi çocuğumuzu değil tüm toplumu düşünmemiz gerektiği için de olmalıyız" diyen Dr. Şirin Seçkin çoğu ailenin aşıların ilk bir yılda tamamlandığı gibi yanlış bilgi sahibi olduğunu söyledi. Dr. Seçkin "Bu doğru değil. Doğar doğmaz Hepatit B aşısının ardından difteri, tetanoz, boğmaca, çocuk felci, sonrasında kızamık, kızamıkçık, kabakulak, su çiçeği, daha büyüdüğünde Hepatit A, verem ve zatürre uygulanıyor. Bunlar 11-12 yaşına kadar tamamlanan zorunlu aşılar" ifadelerini kullandı. Dr. Şirin Seçkin "Okullar açılırken aileler çocuklarının rutin kontrolü ile birlikte eksik aşılarını yaptırsınlar. Çünkü çocukluk çağı aşıları ölüm riski barındıran birçok hastalıktan koruyor mutlaka tamamlanmalı" dedi.

DİKKAT! TOPRAK TETANOZ ETKENİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin bazı aşıların erişkinlik döneminde de belirli aralıklarla tekrarlanması gerektiğini belirterek "Zamanla antikorlar düştüğü için örneğin tetanoz aşısının on senede bir tekrar dozları yapılmalı. Çünkü illa ki paslı çivi olması gerekmiyor, toprak da tetanoz etkenidir. Kedi-köpek tırmaladığında bu nedenle korkarız" dedi. Dr. Seçkin 65 yaş üzeri ve diğer riskli gruplara zatürre ve grip aşılarının uygulanması gerektiğini de sözlerine ekledi.