Kaza sırasında gelinlik ve damatlık içinde olduğu belirtilen çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini nikahlarını kıyan hakim duyurdu.

Morgan ile Boudreaux'nun 'çocukluk aşkı' olduğunu ifade eden Orange Polis Şefi Keith Longlois, çiftin nikahlarını meşhur sulh hakimi Joy Dubose-Simonton'ın kıydığını belirtti. "5 dakika konuştum ve gelini öpebilirsin dedim. Aileleri de onlarla birlikteydi. Törenden sonra hepsi gidecekleri yere gitmek üzere ayrıldılar" dedi.

Damadın annesi LaShawna Morgan "Orada oturup iki bebeğimin ölmesini izlemek zorunda kaldım" dedi.