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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da yaşandı! Çiğ köftecide çocukluk arkadaşını öldürdü | Son dakika haberleri

        Çiğ köftecide çocukluk arkadaşını öldürdü

        İstanbul'da yemek için arkadaşlarıyla çiğ köfteciye gelen Can Sertaç Baran çocukluk arkadaşı Emirhan D. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Emirhan D. gözaltına alınırken, iş yerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 13:15 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:15
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        Çiğ köftecide çocukluk arkadaşını öldürdü!
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        İstanbul olay, Küçükçekmece'de bulunan bir çiğ köfte salonunda meydana geldi.

        İHA'da yer alan habere göre, Can Sertaç Baran arkadaşlarıyla birlikte yemek için bir çiğ köfteciye gitti. Baran, bir süre arkadaşlarıyla dükkanın önünde sohbet ettikten sonra içeri girdi. Bu sırada henüz bilinmeyen sebeplerden dolayı çocukluk arkadaşı Emirhan D. yanında bulunan silahıyla arkadaşı Can Sertaç Baran'a ateş etti.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Baran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri çocukluk arkadaşını vuran Emirhan D.'yi gözaltına alırken, olayın neden gerçekleştiğini belirlemek için iş yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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        #istanbul
        #haberler
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