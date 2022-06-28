Çocukluğundan beri sevgi beslediği ormanlara gözü gibi bakıyor

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Kulakkaya Orman İşletme Şefliği'nde 2 yıldır görev yapan 27 yaşındaki Keskin, il merkezindeki evinden her gün 60 kilometre yol kat ederek Dereli ilçesindeki görev bölgesine gidiyor.
AA'nın haberine göre dik yamaçlı Karadeniz ormanlarındaki üretim sahalarına giden Keskin, işçilerin yaptığı kesimleri ve daha sonra ağaç üzerinde yapılan işlemleri denetliyor.
Keskin, ormandaki ağaçların getirildiği tomruk deposunda da görev yaparak, istif kontrolü, ebat listesi ve nakliye gibi işlemleri gerçekleştiriyor.
Kaçak ağaç kesimi ihbarlarını da hassasiyetle kontrol ederek, gerekli işlemleri yapan Keskin, mesai arkadaşları ile ormanların korunması için emek veriyor.
Bir çocuk annesi Nihal Keskin, geçmişte orman teşkilatında tamirhanede görev yapan babasının kendisine hep ormanları ve doğayı anlattığını söyledi.
Bu nedenle küçük yaşlardan beri kendisinde doğa sevgisi oluştuğunu ifade eden Keskin, "6-7 yaşımdan beri merak vardı. Ormancıları, araçlarını görüyordum. Ormanları hep merak ediyordum. Özellikle ormandaki karaca, geyik gibi hayvanları hep görmek istiyordum. Şimdi ise nasip oldu, bu mesleği yapıyorum" dedi.
"AĞAÇLAR DA EVLATLARIMIZ GİBİ"
Keskin, işini severek yaptığını belirterek, evinden çok uzakta çalışsa da her zaman ormanlara gelmek istediğini, yıllık izne ayrıldığında dahi işe dönmeyi dört gözle beklediğini anlattı.
"Gerek orman kooperatifi başkanları gerek orman çalışanları, bir kadının bu işi yapacağına pek fazla inanmıyorlardı. İşi öğrendikçe, işe daha fazla sarıldıkça bu işi rahatlıkla yapabileceğimi anladılar." diyen Keskin, bir süre sonra bu işte kendisini kabul ettirdiğini aktardı.
Ormanda ölçüme gittiklerini, orman içinde engebeli, gidilmesi zor yerler olduğuna işaret eden Keskin, ilk zamanlarda 'Yürüyemezsin, sen neden geldin?' diyenler olduğunu, bu işi rahatlıkla yaptığını görünce de duruma alıştıklarını belirtti.
Keskin, ormanların korunması noktasında hassasiyetle görev yaptığını vurgulayarak, "2 yaşında kızım var. Ormandaki ağaçlar da bizim evlatlarımız gibi, onları da sürekli korumamız lazım. Ağaçlar konuşamıyor ki bize dertlerini anlatsınlar, biz de sürekli onları koruyoruz" diye konuştu.
İşinin tek zorluğunun ailesinden uzak kalmak olduğunu dile getiren Keskin, kızı rahatsızlandığında hemen ulaşma imkanının olmadığını söyledi.
Keskin, eşinin kendisini hep takdir ettiğini anlatarak, "Eşim bankacı, hep kapalı ortamda. 'Senin işin daha güzel, sürekli doğa ve ağaçlarla iç içesin.' diyor. Kendimi şanslı görüyorum" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!