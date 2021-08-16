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Çocukluğundaki oyuncak özlemi koleksiyon sahibi yaptı

Nevşehir'de yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Çalım yıllardır oyuncaklar, ev aksesuarları ve müzik aletleri biriktiriyor. Köyündeki evinin bahçesi ve odalarında yaptırdığı raflarda sergilediği objelere gözü gibi bakan Çalım, gününün büyük bölümünü koleksiyonundaki parçaların bakım ve temizliğiyle geçiriyor

16.08.2021 - 12:26 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Aksalur köyünde yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Çalım, çocukluğundan beri içinde kalan oyuncak hevesini, yıllardır biriktirip evinin çeşitli bölümlerine yerleştirdiği oyuncaklar, ev aksesuarları ve müzik aletleriyle gideriyor

     

  • AA'nın haberine göre vatani görevini yaptıktan sonra 23 yaşında gurbetçi olarak gittiği Hollanda'da liman işçiliğinden emekli olan Çalım, yaklaşık 30 yıldır gelirinin bir kısmını, çocukluk tutkusu olan model araba, biblo, müzik aleti, takı, antika malzemeler ve birbirinden farklı oyuncaklara ayırıyor.

     

  • Köyündeki evinin bahçesi ve odalarında yaptırdığı raflarda sergilediği objelere gözü gibi bakan Çalım, gününün büyük bölümünü koleksiyonundaki parçaların bakım ve temizliğiyle geçiriyor. Çalım çocukluğunda hiç oyuncağı olmadığını, o dönem, tarladan aldığı pancarı teker gibi taktığı ağaç parçalarını sürerek kendince oyunlar ürettiğini belirtti.

     

     

  • Henüz 7 yaşındayken babasına ait büyükbaş hayvanları meraya götürmeye başladığını ve ailesine yardım edebilmek için çalıştığından oyuna vakit ayıramadığını kaydeden Çalım, işçi olarak gittiği Hollanda'da uğraşmaktan keyif aldığı malzeme ve oyuncakları biriktirme imkanı bulduğunu ifade etti.

     

  • Koleksiyonunda çeşitli ülkelere özgü müzik aletlerinden oyuncaklara kadar çok sayıda parçanın bulunduğunu aktaran Çalım, "Çocukluğumda kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapardık.

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