Çocukluğunda su sıkıntısı yaşayan esnaf 20 çeşme yaptırdı - YOZGAT

Çocukken tarlada çalışan anne babasına uzak mesafelerden su taşıdığı için yorulan ve büyüyünce çok sayıda çeşme yaptırma hayali kuran Karataş, ilk çeşmeyi 20 yıl önce inşa ettirdi.Sarıkaya ilçesi ve çevre köylerinde kaynak suları gün yüzüne çıkarıp annesi, babası ve kendi hayrı için çeşme yaptıran Karataş, meralarda su sıkıntısı yaşayan hayvanlara da çare oldu.İlçedeki 5 okula ve mezarlıklara da çeşme yaptıran hayırsever Karataş, zaman zaman çeşmeleri gezerek bakım ve onarımını da gerçekleştiriyor.Kendi imkanlarıyla 20 yılda 20 çeşme yaptıran Karataş, yaklaşık 200 bine yakın da fidan dikilmesini sağladı.- "Allah ömür verdikçe devam edeceğim"Eşi ve çocukları tarafından da desteklenen Karataş, AA muhabirine, çeşme yaptırma çalışmalarını ömrü yettiğince sürdüreceğini söyledi.Küçükken anne ve babasıyla tarlaya gittiğini anlatan Karataş, "Onlar çalışırken bana 'su getir' derlerdi. Ben de 'yakında bir çeşme olsa da oradan getirsem' diye düşünürdüm. Çok uzaklardan su getirdiğim için yorulurdum. Kendi kendime 'büyüyünce Allah bana mal mülk verirse buralara çeşme yaptıracağım' diye hayal kurardım. Şimdi de Allah bana nasip etti, birçok yere çeşme yaptırdım. Allah ömür verdikçe çeşme yaptırmaya devam edeceğim." diye konuştu.Karataş, "Okullara, mezarlıklara, boş alanlara, insanlar ve hayvanlar yararlansın diye çeşme yaptırıyorum, bundan zevk alıyorum. Çobanlar geliyor hayvanlarını suluyor. Piknik yapmaya gelen vatandaşlar su ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu da beni mutlu ediyor." dedi.- "Bu çeşme olmasa çok uzaklara gitmek zorunda kalacağız"Ormanlık alanda mantar toplayan Mustafa İçer de mantar toplarken susadığını ve çeşmeden su içtiğini belirterek, hayırsever Karataş'a teşekkür etti.Hayvanlarını otlatan Ahmet Doğru ise Abdullah Karataş'ın akrabası olduğunu dile getirerek, "Abdullah ağabey, insanların ve hayvanların faydalanması için çeşme yaptırıyor, her yerde çeşmesi var. Allah razı olsun, bu çeşmelerde hayvanlarımızı suluyoruz, kurt, kuş buradan su içiyor." ifadesini kullandı.Çayıralan'ın Alidemirci köyünde keçi otlatan Mustafa Hakan da Abdullah Karataş'ın köylerine çeşme yaptırdığını anlatarak, "Bizler hayvanlarımızı suluyoruz. Bu çeşme olmasa çok uzaklara gitmek zorunda kalacağız. Buraya piknik yapmaya gelenler var, onlar da su ihtiyacını buradan karşılıyor." diye konuştu.Abdullah Karataş'ın oğlu veteriner hekim Rasim Karataş ise babasının yaptığı hayır hizmetleriyle gurur duyduklarını söyledi.Ellerinden geldiğince babalarına yardım ettiklerini belirten Karataş, "Özellikle kırsal alana yaptığı çeşmelerden çiftçiler faydalanıyor, hayvancılık yapanlar hayvanlarını suluyor. Biz de zaman zaman gelip bu çeşmelerin bakımlarını yapıyoruz." dedi.
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