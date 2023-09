Çocukluğumuzun sevilen çizgi filmi Taş Devri (Çakmaktaşlar) hakkında bilinmeyenler

TAŞ DEVRİ ASLINDA ÇOK FARKLI BİR ÇİZGİ FİLM OLACAKTI

Taş Devri'nin yaratıcılarında Joseph Barbera ve William Hanna, geçmiş zamanda geçen bir hikaye anlatmak istiyordu. Akıllarına ilk gelen fikir ise millatan sonra 60 yılında Roma İmparatorluğu'nda yaşayan bir aileydi ve bu fikri daha sonra "The Roman Holidays" çizgi filminde gerçekleştirdiler.

Akıllarına gelen bir diğer fikir ise 17. yüzyılda yaşayan kızılderili bir aileydi ancak bu fikrin çok da kapsayıcı olmayacağına karar verdiler ve daha da eski dönemlere gitmeye karar verdiler.

Taş Devri (The Flintstones) ilk ismi The Flagstones'du ancak kanal bu ismi beğenmeyerek The Flinststones (Çakmaktaşlar) ile değiştirdi.