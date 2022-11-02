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Çocuklu aileleri ferahlatacak haber geldi! PTT hesaplara 1259 TL yatıracak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelen son dakika bilgilerine göre dar gelirli vatandaşların hesaplarına PTT üzerinden ödeme yapılacak.

Giriş: 02.11.2022 - 14:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçtiğimiz aylarda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ile ilgili açıklamalar yaptı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için 1259 TL ödenecek.

  • KASIM AYI SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Kasım ayı SED ödemelerine dair yeni bir duyuru henüz gelmedi. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

  • SED ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

    SED kapsamında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1259 TL destek ödemesi yapılıyor.

  • SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLAR NE?

    SED başvuruları İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Müdürlükleri ya da e-Devlet'ten yapılabiliyor.

  • SED YARDIMLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

    TC Kimlik Numarı beyanı

    Dilekçe

    Gerekirse, sağlık raporu ve öğrenci belgesi

    Son olarak İŞKUR ve meslek kurslarına başvuruda bulunulduğuna dair belge istenebilmektedir.

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