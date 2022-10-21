Çocuklu ailelere ilaç gibi gelecek! 2.300 TL anında hesaplara yatırılıyor! Başvurular e-Devletten sakın kaçırmayın

SOSYAL VE EKONOMİ DESTEK YARDIMI NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemine Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti deniyor.

Bu ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılıyor. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa gerçekleştiriliyor. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılıyor.

E-Devlet üzerinden yapılan açıklamada konu hakkında şu açıklamalar yapıldı: "Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli geliri bulunmayan ailelerin çocukları ekonomi destek hizmetinden yararlandırılmaktadır. Sosyal ve ekonomi destek hizmeti için yapılan başvurulara yapılan araştırma inceleme ve değerlendirme sonucunda karar verilmektedir. Bu nedenle aşağıdaki bilgilendirmeyi okuduktan sonra başvuru için karar veriniz. İsterseniz ikamet ettiğiniz ilde size en yakın sosyal hizmet merkezine dilekçeyle veya şahsen başvuruda bulunabilirsiniz."