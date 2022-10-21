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Çocuklu ailelere ilaç gibi gelecek! 2.300 TL anında hesaplara yatırılıyor! Başvurular e-Devletten sakın kaçırmayın

Okulların açılmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılan yardımlara bir yenisi daha eklendi. Çocuklara yönelik yapılan bu yardım ihtiyaç sahibi ailelere ilaç gibi gelecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak SED yardımı yapılıyor. İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere yapılacak olan SED yardımını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu. Başvurular e-Devletten alınacak olup, gerekli şartları taşıyan herkes başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. İşte SED yardımı başvuru şartları ve tarihleri…

Giriş: 21.10.2022 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • İhtiyaç sahibi aileler devlet tarafından yapılan destek ödemelerini yakından takip ediyor. Okulların açılmasıyla birlikte harcamaları artan ihtiyaç sahibi çocuklu ailelere ilaç gibi gelecek SED yardımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak adına bir nebze olsun rahatlama sağlayacak bu yardım için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. Peki, SED yardımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte SED yardımı başvuru detayları

  • SOSYAL VE EKONOMİ DESTEK YARDIMI NEDİR?

    Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemine Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti deniyor.

    Bu ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılıyor. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa gerçekleştiriliyor. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılıyor.

    E-Devlet üzerinden yapılan açıklamada konu hakkında şu açıklamalar yapıldı: "Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli geliri bulunmayan ailelerin çocukları ekonomi destek hizmetinden yararlandırılmaktadır. Sosyal ve ekonomi destek hizmeti için yapılan başvurulara yapılan araştırma inceleme ve değerlendirme sonucunda karar verilmektedir. Bu nedenle aşağıdaki bilgilendirmeyi okuduktan sonra başvuru için karar veriniz. İsterseniz ikamet ettiğiniz ilde size en yakın sosyal hizmet merkezine dilekçeyle veya şahsen başvuruda bulunabilirsiniz."

  • SED YARDIMI YATTI MI?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamada, "İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık" denildi. SED hizmetinden yaklaşık 150 bin çocuk yararlanıyor.

  • EKİM AYI SED YARDIMI NE KADAR?

    SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 2.329 TL destek ödemesi yapılıyor. SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

  • SOSYAL VE EKONOMİ DESTEK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    - Dilekçe

    - T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    - Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

    - İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

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