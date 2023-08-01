Çocuklarla yaşadıkları komik anları paylaşan kullanıcılar herkesi gülümsetiyor
Reddit kullanıcıları çocuklarla yaşadığı komik anları paylaşıyor. Her bir fotoğraf hem eğlendiriyor hem de çocuk aklının ne kadar farklı çalıştığını bir kez daha anlatıyor.
Giriş: 01.08.2023 - 17:23
- 1
"Oğlum sandviçlerinin kabuğunun kesilmesinde ısrar ediyor, sonra her birini bu şekilde yemeye devam ediyor."
- 2
"4 yaşındaki çocuğum hamur tatlısını ısırıldığı için yemedi. Isıran da o."
- 3
"Kız kardeşim pasaportunu çizdi."
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- 4
"Çocuk annemin Ralph Lauren çantasının her yerine resim çizdi."
- 5
"Üzgünüm Elmo."
- 6
"Küçük kardeşimin 'Ellerimi böyle uzatsam beni göremezsin' mantığı."
Kaynak: Reddit
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