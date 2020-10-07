Eğlenceli sorularla iletişim kurun 0:00 / 0:00

Çocuklar, yaşları büyüdükçe daha fazla konuşmaya başlarlar. Okul çağının başlarındaki çocuklarla sohbet etmek oldukça eğlenceli olabileceği gibi zorlayıcıdır da… Yeni kelimeler öğrenmeleri, iletişim kurmaları ve zihinlerinin daha hızlı çalışabilmesi için onları sorularımızla yönlendirebiliriz.

Onlara soru sordukça iletişim kurma becerilerini de geliştirmiş oluruz. Nasıl sohbet başlatacaklarını, nasıl sürdürebileceklerini ve nasıl bitireceklerini öğrenmeleri, ileri yaşlarda başarılı insanlar olabilmelerinde büyük rol oynar.

Gevezelik iyi bir şey olabilir

Çocuklarımız sürekli ve hiç durmadan konuşmaya başladıklarında sabrımız zorlanabilir. Ancak uzmanlar, çocuk yaşta gevezeliklerin hem olası sorunları ortaya koyabildiğini hem de iletişim becerisini geliştirdiğini belirtiyorlar. Ancak yine de anlatılanların ne kadar doğru, ne kadar uydurma, ne kadar yalan ve ne kadar hayalcilik olduğunun ayırdına varmaları önemli. Özellikle de kalabalık alanlarda, büyükler konuşurken susmayı öğrenme de yine çok değerli bir beceridir.

Zihinsel gelişimin yolu konuşmaktır

Konuşmak sadece bir sohbet aracı değildir. Konuştuğumuz sırada zihnimizi de düzenleriz. Çocuklar ise henüz bunu yapabilecek zihinsel yeterlilikte değildirler ve konuşarak nasıl yapacaklarını öğrenirler. Bir olayı dümdüz anlatıp bir başkasına geçerek gevezelik yapmak hafızayı güçlendirir. Öte yandan sorularla anlattıklarını düzene koymayı da biz öğretiriz. Sorularımızla cevap bulmayı, karşılık geliştirmeyi, problem çözmeyi öğrenirler.

Doğru ve komik sorular

Çocuklarla sohbet ederken aynı zamanda onlarla ilgilendiğimizi de gösterebiliriz. Seçeceğimiz sorular komik, saçma, garip olabilir ancak her birisinin amacı olacaktır. Yemek yerken, arabada giderken, banyo yaparken ya da evdeki işlerle oyalanırken sohbet etme fırsatları yaratabiliriz. Uyku öncesi sohbetleri de aynı derecede faydalı olacaktır. Peki çocuklarımıza nasıl sorular seçebiliriz? İşte birkaç örnek…

Tanıtıcı sorular

Çocuğunuzun zihnini, karakterini ve ilgi alanlarını keşfetmek için kullanabileceğiniz sorulardır. Kendilerini anlatırken onlar da düşüncelerini ve duygularını keşfedeceklerdir. Zihin faaliyetleri kadar gündelik yaşamlarını da bu sorularla cevaplandırabilirler.

* Korktuğun bir oyuncağın ya da izlediğin bir film var mı?

* Ne zaman ve ne yaparken kendini çok cesur hissedersin?

* Hangi süper kahramanın gücünün senin olmasını isterdin?

* Gitmeyi en sevdiğin yer neresi?

* Gitmeyi en sevmediğin yer neresi?

* En sevmediğin şey ne?

* Büyüyünce ne olmak istiyorsun?

* Hasta olduğunda nasıl hissediyorsun?

Eğlenceli sorular

Çocuklar, eğlenceli buldukları şeylerle daha uzun süre ilgilenebilirler ve odak noktalarını tutabilirler. Okul çağının hemen başındayken bu aslında son derece zordur çünkü bir şeye konsantre olabilme süreleri son derece düşüktür. Eğlenceli sorular da odaklanma süresini uzatmada faydalı olabilir.

* En iyi olduğun konu hangisi?

* Kaç yaşındasın?

* Babanın boyu kaçtır sence?

* En çok sevdiğin kitabın hangi karakterini beğeniyorsun?

* Balonlar uçunca nereye giderler?

* Biz onları yerken yemeklerimiz ne düşünüyorlardır?

* Kek mi olmak istersin kurabiye mi?

* Uçabilseydin nereye giderdin?

* Balık gibi yüzebilseydin ne kadar yüzebilirdin?

* En sevdiğin meyvenin kokusu neye benziyor?

Saçma sorular sorun

Çocuklarımızın zihninin içinde saçma diye bir kavram genelde yoktur, mantık henüz gelişmemiştir. Oyunlarındaki yaratıcılık da aslında bu özelliklerinden gelir. Ne kadar saçma bir soru sorarsanız o kadar yaratıcı cevaplar alabilirsiniz. Ayrıca bu saçma sorular aranızdaki bağları da güçlendirecektir.

* Bir canavar olacak olsaydın neye benzerdin?

* Hangi hayvan olmak isterdin, neden?

* Kedimiz/köpeğimiz konuşabilseydi neler söylüyor olurdu şu an?

* Bir renk olsaydın hangisini seçerdin?

* Puantiyeli bir yemek yeseydin midene ne olurdu?

* Kertenkelelerin kulakları var mıdır?

* Kedilerin kanatları olsaydı ne olurdu?

* Hangi oyuncağının canlanmasını isterdin, ne yapardınız birlikte?

Duygusal zekalarını geliştirecek sorular

Çocuklarımızın duyguları öğrenme, keşfetme ve bunlarla başa çıkabilmeleri için son derece faydalı olan bazı sorular vardır. Duygusal zekayı geliştirmeye ve karşısındaki insanları da anlamaya, empati kurmaya yardımcı olur.

* En sevdiğin şey nedir?

* En sevdiğin arkadaşın kim?

* Ne olduğu zaman üzülüyorsun?

* Sence sevgi nedir?

* Akrabalarımız arasında en çok kimi seviyorsun?

* En sevdiğin tatil yeri neresi?

* Emojilerden en çok hangilerini seviyorsun?

* En sevdiğin şekil hangisi?