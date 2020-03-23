23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ateşböceklerinin Mezarı - 1988
(Grave of the Firefiles - Hotaru no Haka)
Pearl Harbor baskını, esir kamplarındaki merhametsiz komutanlar ve sert Japon askerleri... Hollywood yıllarca bunları anlattı. Peki ya Japon halkı? Akiyuki Nosaka’nın kitabından Isao Takahata’nın uyarlayıp yönettiği film, annesini sivil hedeflere yönelik bir ABD bombardımanında kaybeden, donanmadaki babasına da ulaşamayan Seita’nın küçük kız kardeşi Setsuko’yu savaştan ve açlıktan korumaya çalışmasını anlatıyor. Japon animasyon klasiklerinden biri olan ‘Ateşböceklerinin Mezarı’, belki de en hüzünlü ve acıklı Ghibli Stüdyosu filmi.
Komşum Totoro - 1988
(My Neighbor Totoro - Tonari no Totoro)
Japon animasyon ustası Hayao Miyazaki’nin başyapıtlarından biri… Disney’in miki faresi varsa, Japonların da Totoro’su var. Zaten bütün Ghibli Stüdyosu filmleri Totoro resmiyle başlar. Totoro’yu bilmeyenlerin bir an önce filmi seyretmeleri gerekiyor. Hastaneye kaldırılan annelerine daha yakın olmak için babalarıyla birlikte orman kenarında bir evde yaşamaya başlayan Satsuki ve Mei isimli iki kız kardeşin öyküsünü anlatan filmde kötü karakterler yok. Çocukların ormanda yaşayan sihirli yaratık Totoro’nun kucağında uykuya daldığı sahne, filmin ruhunu da özetliyor: Annenin yokluğuna karşı doğanın şefkati...
Küçük Cadı Kiki - 1989
(Kiki’s Delivery Service - Majo no Takkyûbin)
Cadı Kiki, 13 yaşına girdiği gün uzaklara doğru yola çıkar. Ait olduğu dünyanın geleneklerine göre, önce bir kent seçecek ve orada hayata tutunmaya çalışacaktır. Uçan süpürgesinin yardımıyla bir fırında dağıtımcı olarak işe girer... Cadıların tuhaf karşılanmadığı bir dünyada Kiki, ailesinden uzakta kedisi Jiji’yle birlikte yeni arkadaşlar edinir ve hayatta ne yapmak istediğini keşfetmeye çalışır. Gençlerin kendi kişiliklerini bulma süreci üzerine tadı damağınızda kalacak, Hayao Miyazaki imzalı fantastik bir öykü…
Oyuncak Hikâyesi - 1995
(Toy Story)
Tümüyle bilgisayarda hazırlanmış ilk uzun metrajlı filmde yönetmen John Lasseter, bizi oyuncakların gizli dünyasına götürüyor. İnsanlar onları görmedikleri anlarda konuşabiliyor ve hareket edebiliyorlar. Hepimiz gibi onların da duyguları var. Kovboy Woody, eve gelen yeni oyuncak astronot Buzz’ı kıskanıyor, onun kendi yerini alacağını düşünüyor… Asıl sorunu ise oyuncaklara kötü davranmayı seven bir çocuk çıkarıyor. Dostluk ve dayanışma duygusu üzerine son derece eğlenceli, komik ve sürükleyici bir animasyon. Gişede kazandığı başarının yanı sıra eleştirmenler tarafından da çok beğenilen film, Pixar için mükemmel bir başlangıç olmuştu.
Sevimli Canavarlar - 2001
(Monsters, Inc.)
Çocukların odalarında yalnız uyumak istememelerinin nedenlerinden biri dolap kapaklarından çıkacak öcüler, yani canavarlar değil midir? Film, çocukların bu konuda çok haklı olduğu fikrinden yola çıkıyor ve bizi dolap kapaklarının ardındaki paralel evrene götürüyor. Evet, orada canavarlar var ve işleri gerçekten de çocukları korkutmak… Bizi gelmiş geçmiş en şirin canavarlarla tanıştıran bu animasyon, sadece canavar filmlerini tersyüz etmekle kalmıyor, çocukların canavar korkularının özündeki “ötekileştirme” meselesini de açığa çıkarıyor. “Canavar - çocuk kardeşliği”ni ilan eden film, büyükler için de eğlenceli ve komik. (7 yaşından küçükler için uygun değil.)
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