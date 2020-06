Çocuklarınızın yaratıcılıklarını ortaya çıkartın

Koronavirüs salgını sürecinde çoğunlukla evde olan çocukların sıkılmalarını engellemek için anne babalar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Aktivitelerle, hareket halinde kalarak ve elbette çaresiz ekran ile geçirdikleri süreyi artırarak günü tamamlamalarına gayret ediyoruz.

Öte yandan çocuklar, hayatlarının en yaratıcı dönemindeler ve ekrandan bağımsız zaman geçirme ihtiyacı hissediyorlar. Onların zihinleri açabilmek için neler yapabiliriz?

Doğayla iç içe olmak

Çocukların vaktinin çoğunu evde geçirmeleri, doğa ile bağlantılarının kesilmesi anlamına gelmiyor. Evdeyken de hala doğayı kucaklayabilirler. Evlerinin camından gökyüzünü gören çocukların bulutları tanıması, resmini çizmesi ve hatta bulutlara isimler verip öyküler uydurması, yaratıcılığını beslemenin son derece basit yollarından… Bir başka öneri ise kuş izlemektir. Kuşları görünüşleri ve seslerinden tanıyabilmek ise doğayla iletişim kurarken öğrenmeye devam etmeleri anlamına geliyor.

Yemek yapmak

Anne ve babalarıyla birlikte mutfağa girmek çocukların hem yaratıcılıklarını geliştirir hem de öğrenme süreçlerini sürdürmelerine yardımcı olur. Yemek yapmak sadece eğlence değildir, aynı zamanda bir eğitimdir. Ölçüm birimleri, gram ve kilogram, litre gibi temel kavramların yanı sıra temel matematiği öğrenme konusunda da destekleyicidir. Toplama, çıkarma pratiğinin yanı sıra temel matematik bilgilerini de hatırlamaya yardımcı olur. Yemek yapmak ayrıca bir çeşit kimyadır, karışımlar ve solüsyonlar, çözeltiler gibi temel kimya kurallarını öğrenme konusunda son derece faydalıdır.

Resimli kitap yazmak

Yaşı kaç olursa olsun, çocukların kitap kavramını erkenden öğrenmelerinde resimli kitapların yeri son derece büyüktür. Çocuklara kendi öykülerini yazmaları için cesaret verebilir, yaratıcılıklarını ortaya çıkarabiliriz. Öykü yazmak bir kurgu hazırlamak anlamına gelir; girişinde olayı anlatmak, gelişmede problemibelirlemek ve sonucunda o da o problemi çözerek kurguyu tamamlamak, zihinsel gelişimde çok faydalıdır. Ayrıca duygularıyla başa çıkmalarına da yardımcı olur. Resimlerle hikayeyi anlatmak, resimleri de yazıya dökmek çocuğun oldukça uzun bir zamanını alır. Eğer henüz okuma yazma bilmiyorsa, hikayeyi siz resimlerin yanına yazabilir, bu harika projede onunla birlikte çalışabilirsiniz.

Kara tahta ve tebeşir kullanmak

Çocukların odalarında bulunacak bir kara tahta, kağıt kalemden çok daha fazla ilgilerini çekecektir. Buraya yazacakları yazılar veya çizecekleri resimler, onları kağıttan daha fazla heyecanlandırır. Her gün yeni bir kelime öğrenmek, her gün bir işlem çözmek gibi günlük dersleri kara tahtada yapmaya daha fazla can atarlar. Ayrıca tahtada yazılı olan bilgiler de akılda kalır. Kara tahta üzerine tebeşirle yazmak biraz üzerlerinde toz bırakabilir ancak zihinlerinde yeni bir bakış açısının da kapısını açar.

Mağazacılık oynamak

Çocukların yaratıcılıklarını beslemenin en temel yollarından biri, biraz ortalığı dağıtmalarına izin vermektir. Mağazacılık oynamak, evdeki eşyaları kullanarak yeni bir dünya yaratmalarını sağlar. Örneğin evdeki oyuncaklarını bir mağaza gibi dekore edebilir ve siz gidip birkaç oyuncak satın almak isteyebilirsiniz, çocuğunuz belirlediği fiyatları toplarken temel matematik kavramını da öğrenmiş olur. Ayrıca para da çocukların öğrenmesi gereken kavramlardan biridir. Kağıtlardan yapacağınız banknotları ve evdeki bozuk paraları kullanmasına izin vererek salonda bir oyuncakçı açtığında, bir oyun oynuyor gibi görünebilir ancak çok daha fazlasını öğrenecektir.

Eğitici kutu oyunları

Çocuklar için tasarlanan tüm kutu oyunları temelde eğitim amaçlıdır. Zihnin farklı bölgelerini çalıştırmaya yönelik oyunlar kurgulanır ve yaşam becerileri kazanmalarına yardımcı olur. Ayrıca kutu oyunları oynarken aile bağları gelişir, birlikte kaliteli vakit geçirmek mümkündür. Bu oyunları daha eğitici hale de getirebilirsiniz. Örneğin, oyun içinde ilerlemek için zar attığında çift zar kullanın, bu zarları toplamasını ve toplamdan da 2 çıkarmasını isteyin. Matematik çalışmanın eğlenceli yollarından birini bulmuş olacaksınız.

Sadece oyun

Her oyunun mutlaka eğitici ve yaratıcı ögeler taşımasına gerek yoktur. Oyun zaten kendi başına da bu özellikleri içinde barındırır. En basit oyunda bile problem çözme, motor becerilerini geliştirme, fiziksel ya da zihinsel egzersiz bulunur. Oyunlar hayal gücünü geliştirir, kavramları öğrenmelerine yardımcı olur, duygularını dışa vurmaları için bir araç haline gelir. Her ne oyun olursa olsun, çocuklarımızın hiç durmadan zihinlerinin çalıştığını ve hiç bitmeyen bir eğitim sürecinde olduklarını unutmamak yeterli.