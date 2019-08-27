27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servislerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, velilerden çocuklarını okula kayıt ettirirken servis seçiminde çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Apaydın, çoğu ilde okul servis ücretlerinin henüz belirlenmediğini hatırlattı.
Apaydın, bazı özel okul servislerinin şimdiden ücretlerini belirlediklerini dile getirerek, "Çoğu verilmeyen hizmeti veriliyormuş gibi gösterip fahiş fiyat uygulayan bu servislerden uzak durulmalı. Velilerimiz, il trafik komisyonlarınca servis ücretleri belirlenene kadar anlaşma yapmamalı" diye konuştu.
"DÜZENLİ EĞİTİMDEN GEÇEN ŞOFÖR TERCİH EDİLMELİ"
Apaydın, ilgili mesleki odasına kayıtlı olmayan korsan servislerin çocukların can güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Çocukları korsan servislere emanet etmeyin. Servis seçerken odaya kayıtlı esnafımızı tercih edin. Üç beş lira daha ucuz ulaşım için kesinlikle korsan servislere itibar edilmemeli. Mesleki odamıza kayıtlı, vergisini ödeyen, TSE belgeli kamera ve kapı sensörü olan, yardımcı rehber personel bulunduran, düzenli eğitimden geçerek kendini yenileyen ve kısaca servis şoförlüğü yapabilmenin tüm yasal şartlarını taşıyan esnafımız tercih edilmelidir."
"OLUMSUZ ÖRNEKLERİN YAŞANMAMASI İÇİN DENETİM ŞART"
Geçmiş yıllarda yaşanan olumsuz durumların tekrar etmemesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Apaydın, "Öte yandan ilgili bakanlıklarca yürütülecek olan Okul Servis Araçları Yönetmeliğindeki değişiklikler unutulmamalı. Her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ve en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluklarıyla ilgili süre Eylül 2020'ye kadar uzatıldı. Bunların dışında, okul servis araçlarının yerine getirmesi gereken zorunluluklar mutlaka denetlenmeli" değerlendirmesinde bulundu.
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