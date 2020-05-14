Çocuklarınıza su vermeyi unutmayın

Anne ve babaların en büyük yanılgılarından biri, çocuklarının sıvı ihtiyacında suyun önemini göz ardı etmektir. Su, yer yaştan insan için en hayati ihtiyaçlardan biridir, susuzluk ise pek çok hastalığa neden olur. Hatamız, sıvı tüketerek su ihtiyacını karşıladığımızı düşünmemizdir. Bu yaygın bir hata.

Sadece su, suyun görevini yerine getirebilir

Gün içinde meyve suyu, süt gibi sıvıları bolca tüketmelerini sağlayarak bu ihtiyacı da giderdiğimizi düşünürüz. Ancak su bunların dışında, temel bir ihtiyaçtır ve sadece sıvı ile karşılanmaz. Sindirime yardımcı olan, kabızlığı önleyen ve sağlıklı kan dolaşımı için hayati önem taşıyan su bir taşıyıcıdır. Besinleri ve oksijeni hücrelere taşıyan sudur. Eklemleri destekler, organları ve dokuları korur, vücut sıcaklığını düzenler.

Ayrıca elektrolit yani sodyum dengesini korur.

Yalnızca anne sütü bebeklerin su ihtiyacını karşılayacak şekilde donanmıştır.

Bardakları saymayın

Çocuklarımızın vücutlarının ihtiyacı olan minimum su miktarı, tükettikleri her 1000 kaloriye karşılık 1 litredir. Ama siz bu hesabı yapmayın! Öncelikle çocuğunuzun susadığında su istemeyi öğrenmesini sağlayın, ama istemelerini de beklemeyin. Her öğün arasında çocuğunuza su içmesini söyleyerek destek verin.

Çocuğunuzun doğru miktarda su içip içmediğini ölçmenin yollarından biri ne kadar sıklıklıkla tuvalete gittiğine bakmaktır, çocuklar her birkaç saatte bir tuvalete gitmelidir.

Yaz aylarında su kritiktir

Yazın sıcak günlerinde suyun en büyük önemi vücut sıcaklığını kontrol altına almasıdır. Doktorlar, sıcak çarpması gibi hastalıklara karşı ilk korumanın su içmekten geçtiğini söylüyorlar. Her mevsim önemli olan su, yaz aylarında çok daha kritik hale geliyor.

Sıcakta terle birlikte su kaybeden vücutları, yorgunluk, kaygı ve ıslaklaşan cilt ile sıcak çarpmasının belirtilerini verir.

Yazın sokakta ve ev dışında vakit geçiren çocuklar su içmeyi unutabilirler. Oysa her yarım saatte bir bir bardak su içmeleri gerekiyor. Onları su içmeye teşvik etmek çok önemli.

Vücut sıcak altında kendisini soğutamamaya başladığında hayati risk ortaya çıkar. Vücut ısısı tehlikeli noktaya ulaşmadan müdahale etmek gerekir.

Güneş altında ve özellikle de otomobil içinde çocukların uzun süre kalmasını engellemeye, gözetiminizde kaldığından emin olmaya, yalnız bırakamaya özen gösterin.

Eğer sıcak çarpması belirtileri görürseniz en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Su kiloyu kontrol altında tutar

Çağımızın en büyük sorunlarından biri aşırı kilo alan çocuklardır. Obezite tek başına bir sorun olduğu gibi şeker ve kalp hastalıklarının da sebebidir.

Kilo almaya neden olan ve sıvı ihtiyacı olarak gördüğümüz ambalajlı meyve suları ve gazlı içecekleri hayatlarından çıkartabilir ve bol su tüketmelerini sağlayabilirsiniz. Sütü her gün tükettiğinden emin olmalısınız. Ve elbette su, kiloyu kontrol altında tutacaktır.

Çocukların su içmeye heveslenmesi için en iyi yöntemlerden biri sizi su içerken görmesidir. Yemekler arasında suyu birlikte için, örnek olun ve elbette siz de su tüketmeniz gerektiğini unutmayın.