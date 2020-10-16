Çocuklarının gözü önünde annelerini bıçaklayan sanığın yargılanmasına başlandı

AA

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya maktul Seda Kurt’un annesi Bedia Akar ile tarafların avukatları katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Ercan Akkaş ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada söz verilen müşteki Bedia Akar, olayı gördüğünü ifade ederek, "Olay anında evdeydim. Kızım sanıktan önce evlilik yapmıştı. İlk evliliğinden bir oğlu vardı. Kızım ile sanık 2015 yılında tanıştılar. O tarihlerde kızımın ilk evlendiği kişi gaipti. Ailesi tarafından gaiplik davası açılmış ve gaiplik kararı verilmiş ancak nüfusa düşümü yapılmamış, o nedenle kızım gaiplik davası açmıştı. Bu dava yürüyordu. Sanık ile kızım bu yüzden evlenemiyorlardı. Sanık ile kızımın beraberliklerinden bir çocukları dünyaya geldi. Bir süre aynı evde kaldık ancak huzursuzluklardan dolayı ben evimi ayırdım." dedi.

Sanığın sürekli olay çıkardığını, her şeyi bahane ederek sıkıntılar oluşturduğunu ve evde hiç huzurun bulunmadığını anlatan müşteki Akar, bu durumlar nedeniyle torunlarını yanına aldığını, ara ara sanığın kendi evine gelerek kaldığını, olay günü ise saat 02:00’de sanığın eve geldiğini söyledi.

- ''Önce özür diledi, sonra bıçakladı''

Müşteki Akar, kızıyla konuştuğunu belirterek, "Sanık eve geldiğinde aşırı iyiydi. Kızıma bu durumu sordum, bana ‘anne yaptığı hataları anlamış, benden özür diledi, bundan sonra bu şekilde devem edecek’ dedi. Ben uyudum ama sabah ezanı saatinde gürültüyle uyandım. Kızımın ‘yapma, etme’ sesleri geliyordu. Kızımı tekme tokat dövmüş, ben ayırdım. Torunum annesinin yanına uzandı. Ben de salona geçtim, geçtiğim anda kızımın çığlıkları başladı. Kızım ‘imdat, kurtarın’ diye bağırıyordu. Koştum, Ercan ile karşılaştım. Elinde bir bıçak vardı, üstü başı kan içindeydi." diye konuştu.

Kızının yerde yattığını ifade eden müşteki Akar, büyük torununun annesinin başında ağladığını, küçük torunun ise şoka girdiğini, sokağa çıkarak yardım istediğini aktardı.

Müşteki Akar, "Kızıma ’seda uyuma annem’ diye seslendim. Bana sadece baktı ve son nefesini oğlunun kollarında verdi. Komşular, küçük torunumun ayaklarına baktığında kan içindeymiş, yıkamışlar. Ercan, kapıdan çıkıp, gitti. Ercan çalışmıyordu, madde bağımlısıydı. Kızım, torunum ve ben maaşımı Ercan’a veriyorduk." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün 6 Ekim 2020 tarihli yazı içeriğini dikkate alarak, sanık hakkında kırmızı bülten çıkartılmasına ve sanık hakkında çıkartılan yakalama infazının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Kasım 2019’da Seda Kurt’un birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ercan Akkaş tarafından bıçaklanarak yaralanması sonrasında kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtildi.

Maktul Kurt’un oğlundan alınan beyanında ise gece evde uyduğu sırada bir bağırışma sesi duyduğunu, annesinin odasına girdiğinde sanığın annesine bıçakla vurduğunu, sanığın elinde bıçak olduğu için engel olamadığını ve sonrasında sanığın evden çıkarak gittiğini söyledi.

Sanık Akkaş’ın birlikte yaşadığı maktulle ikametgahında tartışma yaşadığı, tartışmanın büyümesi üzerine sanığın evden temin ettiği bıçakla birçok defa maktule vurarak, ölümüne neden olduğu ve sanığın firari olduğu belirtildi.

İddianamede, sanık Ercan Akkaş hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.