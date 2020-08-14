Çocuklarını tatile götüremeyen çiftçi baba traktör römorkunu havuza çevirdi - ANKARA

AA

Başkentin Gölbaşı ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesinde çiftçi Eker, Kovid-19 salgını dolayısıyla tatile gidemeyince, çocuklarını yaz sıcağında serinletmek için ne yapabileceğini düşündü.Traktörünün römorkunu plastik poşetle kaplayan Eker, havuz ortamı oluşturarak hem çocuklarını hem de yeğenlerini mutlu etti.Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarındaki artıştan dolayı çocuklarının sürekli denize ve havuza gitmek istediğini anlattı."Hastalıktan uzak tutmak için denizi çocukların ayağına getirdik. Çocuklar da çok memnun oldular. Tatile gitmeyi çok istiyoruz ama ülkemizde şu an koronavirüs var. Bu yüzden üzerimize düşen 'Evde kal' çağrısına uymak." ifadelerini kullanan Eker, havuzu yaptıktan sonra çocukların artık denize gitmek istemediğini söyledi.