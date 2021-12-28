Çocuklarını okula götürüyordu, 6 gün sonra acı haber

İHA

Kocaeli'de iki çocuğunu okula götürdüğü sırada hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralanan Zehra Uzunoğlu Koral, kazadan 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Feci kaza, 22 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Seyman Mahallesi D-130 Karayolu'nda meydana geldi. Okula götürdüğü iki çocuğu ile yolun kenarında yürüyen Zehra Uzunoğlu Koral'a (29), B.N. yönetimindeki 41 BN 112 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki çocuk annesi kadın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zehra Uzunoğlu Koral, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 6 gündür hastanede tedavisi devam eden Koral, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

'ZEHRA'YA VURAN KİŞİ OKUL MÜDÜRÜ VE HALA GÖREVİNDE'

Genç kadının kayınbabası Adnan Reşat Uzunoğlu, gelinin ölümünden saatler önce yaptığı açıklamada, "Zehra çocukları okula götürmek için evden çıktı. Yolda çocuklara poğaça aldı. Gelen araba çok süratli bir şekilde yaya yolundan Zehra’ya vurdu. Vurmanın şiddeti ile Zehra ileriye doğru fırladı. Çocuklardan birine de hafif dokunmuş. Zehra’ya vuran kişi okul müdürü ve hala görevine devam ediyor. Bu şahsın 6 veya 7. kazası, arabasıyla sürekli hız yapan biri, elimizde raporlarımız da var. Şahıs yüzde 85 kusurlu bulundu. Kamera kayıtları ve görgü şahitlerimiz de var. Bu şahıs hala görevine devam ediyor. Ben bundan bir şey anlamadım, o zaman bana evladımı geri versinler o da okul müdürlüğüne devam etsin" dedi.

Çocukların psikolojisinin bozulduğunu söyleyen acılı kayınpeder, "Çocuklar 'annem ne zaman gelecek?' diyor. Biz de 'Allah onu bize gönderecek ve dönecek' diyoruz. Çocukları psikoloğa götürdük, durumları çok kötü. Çocukların bir tanesi 5 diğeri ise 8 yaşında. İnsan bir frene dokunur, frene bile dokunmamış. Kendi yolunda gitse, boşluk alanlardan gitse bir şey olmazdı. Yoldan çıkarak çocukların üstüne geliyor resmen. Emniyet şeridini ile çarptığı yer arasında 7 metre var. Araç emniyet şeridini geçiyor. Bu yol vatandaşların sürekli kullandığı bir yol, bu yol dışında kullanılabilecek başka yol yok. Çocukların okulu hemen Zehra’ya vurduğu yerin ilerisinde. Kızıma vuran şahıs tutuksuz, bu şahsın tutuklanması için illa ölmemiz mi lazım? Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.