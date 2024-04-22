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        Çocuklarını korumak isterken dövüldü

        Samsun'un ilkadım ilçesinde çocukları yola atlayınca gelen otomobile 'yavaşla' işareti yapan Gizem Ö., sürücü ve annesi tarafından dövüldü. Genç kadın emniyete giderek şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:10 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:36
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        • 1

          İlçenin Çatalarmut Mahallesi'nde Gizem Ö.'nün çocukları birden yola atladı.

          Genç kadın çocuklarını korumak amacıyla bu sırada yoldan geçen otomobile 'yavaşla'diyerek el işareti yaptı.

        • 2

          Bunun üzerine otomobilden inen sürücü Emine K. ve annesi Fadime K. ile Gizem Ö. arasında tartışma çıktı.

          Tartışmanın büyümesi üzerine Emine K. ve annesi Fadime K., Gizem Ö.’yü dövdü.

          O anlar sitenin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        • 3

          Gizem Ö. (fotoğraftaki), hastanede darp raporu alıp, polise şikayette bulundu.

          Genç kadın ifadesinde, "Çocuk yola atlayınca yavaşla işareti yaptım. Bunun üzerine sert bir şekilde kornaya basarak durdu. Hakaretler ederek araçtan inip bana saldırdı" dedi.

        • 4

          Emniyete çağırılan Emine K. ifadesinde, Gizem Ö.’nün kendisine el hareketi yapıp hakaret ettiğini, bunun üzerine olayın gerçekleştiğini söyledi.

          Emine K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        • 5
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