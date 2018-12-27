Çocukların yüzlerini güldüren proje

Ramiz Kaan Oktar'ın özel haberine göre 4 ay önce Karapürçek ilçesine atanan Kaymakam Hamza Özbilgi, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile bir araya gelerek ihtiyaç sahibi 52 öğrenciyi belirledi. Öğrencilerin yaşadığı 20 konutu gezen Kaymakam Özbilgi, ihtiyaçları listeledi. Esnafla buluşan ve durumu anlatan Kaymakam Özbilgi, ihale açarak çocuklara yeni bir oda yaptırdı.
"ODALARI YENİLENDİ"
‘Benim odam ile geleceğim elimde' projesi kapsamında aralarında yetim ve öksüz çocukların da bulunduğu 52 çocuğa ulaşan Kaymakamlık, önce çocukların odalarını boyattı. Çalışma masasından yatağına kadar çocukların tüm odanın yenilendiği proje sonrasında bazı evlerde pencereler de yenilendi. Yeni odalarına kavuşan çocukları ziyaret eden Özbilgi, kendisinden bisiklet isteyen bir çocuğa da yıl sonunda takdir belgesi getirmesi halinde bisiklet alma sözü verdi.
Kaymakam Özbilgi, "Devletimiz bizlere vakıflar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmamız için imkanlar veriyor, biz de ilçemizde yaşayan ve maddi imkanları yetersiz olan öğrencilerimizin daha ferah bir odaya kavuşması için bir proje başlattık. Projemizin ilk adımında 20 evde yaşayan toplam 52 çocuğumuza ulaştık. Bu çocuklarımızın aralarında anne ve ya babalarını kaybetmiş ve akrabaları tarafından bakılan çocuklarımız da var. İnanıyoruz ki çocuklarımız bu proje sonrasında derslerinde daha da başarılı olacak ve bizler de onların başarılarını ödüllendirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
"ÖRNEK OLACAĞIZ"
Üniversite eğitimini Sakarya
'da tamamlayan ve 4 yıl boyunca Sakarya'nın kendisine ev sahipliği yaptığını belirten Kaymakam Özbilgi, "4 yıl boyunca yaşadığım, eğitim aldığım ve bana ev sahipliği yapan Sakarya'ya görevlendirilmiş olmam gerçekten çok güzel bir tesadüf. Görevlendirildiğim bu ilçede yaşayan çocuklarımıza devletin burada olduğu göstermek için güzel bir projeye imza attık. İlçemizde yaşayan esnafımızın da katkılarıyla çok güzel oldu. Bundan sonra da benzer projeler yapacağız, projelerimizle hem çocuklarımıza ulaşacak hem de örnek olacağız" şeklinde konuştu.
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