Çocukların üzerinden çıktı!

Edirne'de 2 çocuk, polisin gece saatlerinde yaptığı denetimde pompalı tüfekle yakalandı.

Keşan ilçesi İspat Cami Mahallesi Esenyurt Caddesi üzerinde denetim faaliyetlerini yürüten polis ekipleri, saat 23.15 sıralarında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Kimlik tespiti yapılan T.O. (17) ve N.K.'nin (16) şüpheli hareketleri sonrasında üst araması yapıldı.

Polis ekipleri, T.O.'nun üzerinde boş bir pompalı tüfek, N.K.'nin cebinde ise 1 adet 16 kalibre 28 gram ağzı kapalı fişek bulundu. Pompalı tüfekle yakalanan çocuklar, haklarında adli işlemlerinin başlatılmasının ardından ailelerine teslim edildi.