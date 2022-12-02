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Çocukların kavgası nedeniyle tartıştığı eniştesini tüfekle vurdu

Bursa'da Halil A., çocuklarının kavga etmesi nedeniyle tartıştığı eniştesi Yusuf C.'ye, çalıştığı fabrikanın önüne giderek av tüfeğiyle vurdu

Giriş: 02.12.2022 - 13:54 | Güncelleme: ABONE OL
Çocukların kavgası nedeniyle eniştesini vurdu
Çocukların kavgası nedeniyle eniştesini vurdu
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DHA

Bursa'da, çocukların kavgası nedeniyle tartıştığı eniştesi Yusuf C.'yi (53) tüfekle vuran Halil A. (40), gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Çiftlik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Halil A. ile eniştesi Yusuf C.'nin çocukları kavga etti. Kuzenlerin kavgasına babaları da dahil oldu.

ÇALIŞTIĞI FABRİKAYA GİDİP VURDU

Eniştesiyle telefonda tartışan Halil A., evden av tüfeğini alıp, Yusuf C.'nin çalıştığı mobilya fabrikasına gitti. Halil A., fabrikanın girişine çağırdığı eniştesine tüfekle ateş etti. Saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Yusuf C., yaralandı.

EVİNİN ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Halil A. ise polis tarafından olay yerine 50 metre uzaklıktaki evinin önünde yakalanıp, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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