Çocukların hayal dünyası köy okullarının duvarlarına yansıtılıyor

Köy okullarında eğitim gören çocukların hayal dünyasını geliştirmek ve ortamlarını renklendirmek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Topluluğunca "Renkli Bahçeler Gülümseyen Yüzler" projesi uygulamaya başlandı.
AA'nın haberine göre proje kapsamında gönüllü gençler ve mimar adaylarından oluşan 30 kişilik grup, köy okullarını renklendirmek için ellerine fırçaları aldı.
Merkez ilçeye bağlı Eskimengencik köyündeki ilkokulda işe koyulan ekip, çocukların hayallerindeki karakter ve figürleri okulun bahçesine ve duvarına çizerek hem onların ruhsal gelişimine katkı sağlıyor hem de eğitim gördükleri ortamı güzelleştiriyor.
Çalışmalarını sürdüren ekip, iki okulu daha renklendirecek.
"OKULUMUZUN BAHÇESİNİ VE DUVARLARINI RENKLENDİRDİK"
Düzce Gençlik Merkezi lideri Ahmet Yılmaz, çocukların hayal dünyasını geliştirmek istediklerini söyledi.
Eskimengencik İlkokulunda çalışmalara başladıklarını, gönüllü gençlerin de kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Yılmaz şöyle devam etti:
"Projemizin amacı, köy okullarımızdaki öğrencilerimizin hayal dünyasını geliştirmek. Bu okulumuzun ardından iki okulumuzu daha renklendireceğiz. Bu sayede bir farkındalık çalışması yaptık. Gençlik Merkezi gönüllülerimiz ve Mimarlık ve Tasarım Topluluğundaki gençlerimizin de katılımıyla 30 kişilik bir ekip oluşturduk. 3 günlük bir çalışmanın ardından ortaya güzel çizimler çıkardık. İnşallah bu projeyle öğrencilerimizi memnun etmişizdir. Okuldaki çocuklardan da destek aldık. Onlar da kendi hayal dünyalarını katmaya çalıştı. Buradaki amacımız bir sosyal çalışma ve unutulmaya yüz tutmuş oyunları ortaya çıkarmak. Çocuklarımızın hem geçmişini unutmamaları için hem de geleceklerine yön vermeleri adına çalışma yaptık" diye konuştu.
Düzce Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Nurefşan Arslan da arkadaşlarıyla proje için büyük emek harcadıklarını kaydetti.
Arslan, çocuklara yönelik bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Çocukların hayal dünyasını geliştirmek için çeşitli çizimler yaptık. Aynı zamanda onların fiziksel gelişimleri için bahçe zeminine parkur ve oyun alanları çizdik. Geleceğin mimarları olarak çocuklara örnek olmak ve fayda sağlayacak çalışmalar yapmaya çalışıyoruz" dedi.
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