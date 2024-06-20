Çocukların hareketlerine dikkat: Bu 6 tehlikeli çocuk davranışını göz ardı etmeyin!

2. HIRSIZLIK

Çocuklarda hırsızlık, ebeveynler için endişe verici bir durum olabilir ve doğru bir şekilde ele alınması büyük önem taşır. Bu tür bir davranışla karşılaşıldığında, uygun bir tutum sergilemek ve sakin kalmak kritik öneme sahiptir. Eğer çocuğunuz ilk kez bir şey çalmışsa, öncelikle motivasyonlarını anlamaya çalışmalısınız. Ardından, bu davranışın neden tamamen yanlış olduğunu açıklayabilirsiniz.