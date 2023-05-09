Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Eğitim

Çocukların hakları Çocuk Hakları Konferansı'nda masaya yatırılacak

Çocuk haklarının konuşulacağı Çocuk Hakları Konferansı yarın İstanbul Üniversitesi merkez binada gerşekleştirilecek. Uzmanlar çocuk haklarına temas eden birbirinden farklı konuları konuşacak

Giriş: 09.05.2023 - 12:42 | Güncelleme: ABONE OL
Çocukların hakları Çocuk Hakları Konferansı'nda masaya yatırılacak
Çocukların hakları Çocuk Hakları Konferansı'nda masaya yatırılacak
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ortak etkinliği olan Çocuk Hakları Konferansı yarın yapılacak.

İstanbul Üniversitesi merkez binada gerçekleştirilecek olan Çocuk Hakları Konferansı'nda uzmanlar çocuk haklarına temas eden farklı konuları masaya yatıracak.

Gündeme gelecek konu başlıklarından bazıları şöyle: Çocuğun kişisel verilerinin korunmasında yeni bir modelleme: Çocuk dostu veri ve ulusal insan hakları kurumları, İçerik paylaşım platformlarının kullanım koşulları ile çocukların zararlı çevrimiçi içeriklerden korunması: Çocuğun üstün yararı ve ifade özgürlüğü arasındaki denge, yapay zeka çağında çocukların kişisel verilerinin korunması.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Giuseppe Verdi’nin son başyapıtı Falstaff AKM’de
Giuseppe Verdi’nin son başyapıtı Falstaff AKM’de
Zeki Demirkubuz'un ilk kişisel sergisi Gazhane'de
Zeki Demirkubuz'un ilk kişisel sergisi Gazhane'de
En düşük kamu işçisi maaşı belli oldu!
En düşük kamu işçisi maaşı belli oldu!
Kamu işçisi kimleri kapsıyor?
Kamu işçisi kimleri kapsıyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.