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Arkadaşıyla ava giden çocuğun tüfekle şakası feci bitti

Antalya'da 12 yaşındaki Hasan Gölüşlü, birlikte ava çıktığı 13 yaşındaki K.G.'nin tüfeğiyle şakalaştığı sırada başından vurularak hayatını kaybetti

Giriş: 20.04.2023 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da çocukların avdaki şakası feci bitti
DHA

Antalya'da Hasan Gölüşlü (12), birlikte ava çıktığı K.G.'nin (13) tüfekle başına ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre olay, ilçenin kırsal Alanya ilçesi Elikesik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Gölüşlü ve K.G., yanlarına aldıkları tüfekle avlanmak için ormana gitti.

K.G. av tüfeğiyle şakalaştığı sırada Hasan Gölüşlü'yü başından vurdu. Hasan Gölüşlü olay yerinde hayatını kaybederken, K.G. ise gözaltına alındı.

K.G. hakkında, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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