Belki de çocuklarınıza İngilizce öğretmek için zamanınız veya yeterli dil bilginiz yok, ancak çoğu ülkede bir zorunluluk haline geldiği için bu dilin günümüzdeki öneminin tamamen farkındasınız.

Endişelenme, İngilizcen mükemmel değilse önemli değil. En önemli şey, hevesli olmanız ve çocuklarınıza çok fazla teşvik ve övgü vermenizdir. Çocuğunuz dile olan hevesinizi anlayacaktır. Çocuğunuz hemen İngilizce konuşmaya başlamazsa endişelenmeyin. Dili özümsemek için belirli bir zamana ihtiyaçları olacak. Sabırlı olun, kendi zamanlarında İngilizce konuşmaya başlayacaklar.

İşte çocuklarınıza İngilizceyi kısa sürede ve evden öğretmenize yardımcı olacak en önemli adımlar!

1. Eğlenceli hale getirin

Eğlence eğlence eğlence! Bu, çocuklar için gerçekten önemli olan bir faktördür. Bu, oyun alanındaki çocuklar için olduğu kadar sınıftaki çocuklar için de geçerli. Novakid öğrencilerinin her sınıfta yaptığı şey budur, kendilerini gerçekten ciddi bir dersteymiş gibi hissetmezler. Tam tersine velilerine derslerde eğlenmeyi, şarkı söylemeyi, interaktif oyunlar oynamayı ve rekabete dayalı yarışmalardan keyif almayı anlatırlar.

Bazı uzmanlar, çocukların en iyi oyun yoluyla öğrendiğine inanır ve bu durumda İngilizce konuşan çocuklar için geçerli olan şey, İngilizce öğrenmek isteyen çocuklarınız için de geçerli olacaktır. Novakid'in çocuklara İngilizce öğretmek için kullandığı bazı yollar şunlardır:

Oyun oynamak

Oyunlar, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmenin harika bir yoludur. Oyunlar sadece çoğu çocuğun rekabetçi doğasına göre oynamakla kalmaz, aynı zamanda onlara başarmak için bir hedef de verir. Bir oyunu kazandığınızda, gerçekten bir şeyler yapmış olursunuz ve başarınız konusunda kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

Çocuğunuzu ödüllendirin

Bir çocuk iyi bir iş çıkarırken sürekli teşvik ve desteğe ihtiyaç duyar. Çocuğunuzu öğrenmeye devam etmeyi teşvik etmek ve onu öğrenmeye hevesli tutmak için zaman zaman onu ödüllendirmelisiniz. Çocuğunuzu her seferinde oyuncaklarla veya değerli hediyelerle ödüllendirmek zorunda değilsiniz. Motive edici kelimelerin çocuklar üzerinde büyük etkisi vardır. Novakid'de öğretmenler yıldızları ödüllendirme yöntemini takip eder, böylece çocuk seans sırasında daha fazla yıldız almak için motive ve heyecanlı kalır ve çocuk seans sırasında yeni bir yıldız aldığında yıldızlar ekranda görünür.

Modeller ve resimlerle öğrenme:

İngilizce öğrenmenin ilk aşamalarında, parmak kuklaları ve renkli hayvan, nesne ve kuş resimleri gibi basit modeller kullanılabilir ve çocukta görsel-kinetik sinerji yaratan İngilizce adları kullanılarak simüle edilebilir. Bu, bilgiyi hafızaya kazır ve bir kez daha hatırlanması gereken zamana kadar hafızada saklanmasına yardımcı olur.

Şarkılarla öğrenme

Bir çocuğun İngilizce eğitici şarkılar duymasının etkisini hepimiz biliyoruz çünkü ona dinleme ve konuşma becerileri kazandırıyor, dinlemesini ve anlamını algılamasını ve daha sonra akıcı bir şekilde konuşmasını sağlıyor.

2. Çocuklarınıza Baskı Yapmayın

Çocuklara öğretirken hatırlamanız gereken en önemli şeylerden biri, onlara baskı yapmamaktır. Çocukların yabancı dillerin bazı yönlerini yetişkinlerden daha kolay öğrendiğini unutmayın. Yani sınıfta ne yaparsan yap, onlar zaten İngilizcede akıcılık yolunda olacaklar.

Sonraki adımları izleyerek çocuklara baskı yapmaktan kaçınabilirsiniz:

Yaptıkları her hatayı düzeltmeyin

Son zamanlarda öğrettiklerinize odaklanın ve bu kelime ve yapılardaki hataları düzeltin. Ancak henüz bir dilbilgisi konusunu ele almadıysanız, bırakın gitsin.

Doğru dil kullanımını modellemek

Çocuğun yanlış bir şey söylediğini veya bir kelimeyi yanlış kullandığını duyduğunuzda, sadece daha sonra doğru şekilde kullanın. İnsan beynindeki doğal dil öğrenme geribildirim sistemi farkı görecektir. Çocuğunuz sadece doğru işiterek dili doğru kullanacaktır.

Notlar herşey demek değildir

Bazen çocuğunuzla birlikte doğru cevapların üzerinden geçmeniz yeterlidir. Novakid okulunda öğretmen çocukların notlarını asla düşürmez, çocuk ödevi yapmazsa sorun olmaz, öte yandan ödevini yaparsa ekstra yıldız alırlar!

3. Teknolojiden yararlanın

Korona krizi koşullarında teknoloji en iyi arkadaşımız oldu. Novakid Okulu, çocukları oldukça büyüleyen ve etkileşime girmelerini sağlayan en yeni öğrenme yollarından biri olduğu için, 4-12 yaş arası çocuklara her biri kendi dil seviyesine göre İngilizce dersleri vermektedir, kendilerine programlar atanmadan önce burada değerlendirilirler.

Taahhüt etmeden önce denemek için ücretsiz bir derse kaydolabilirsiniz, bu size çocuklarınızın ne kadar zevk alacağı ve onları kabul edeceği hakkında bir fikir verecektir. Dersler etkileşimli olduğundan ve gerçek bir öğretmen veya öğretmenle şarkılar ve oyunlar içerdiğinden, kesinlikle onu sevecekler ve sizden onu takip etmenizi isteyecekler!

Bu, küçük çocukları büyük kardeşlerinden uzaklaştırmanın bir yolu olabileceğinden ve ikinci dili konuşmaktan mutlu olacaklarından ekran zamanını kendi yararınıza bu şekilde kullanacaksınız.

Novakid ile çocuğunuza ana dilinin yanı sıra İngilizce konuşmayı da öğretin.