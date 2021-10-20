Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki parkta oynayan çocukları taciz ettiği öne sürülen İ.C'ye vatandaşlar tepki gösterdi.

Parkta toplanan kalabalık tarafından darbedilmek istenen şüpheli, olay yerine gelen polislerce öfkeli grubun elinden alındı.

Polis otosuna bindirilirken saldırının devam etmesi üzerine öfkeli kalabalık, havaya uyarı ateşi açılarak dağıtıldı.

Vatandaşların şikayetçi olduğu şüpheli emniyete götürüldü.