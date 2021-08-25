Çocukları mutlu eden 11 soru

Mutlu musunuz? Genel olarak mutlu bir ruh haline sahip ve etrafıyla ilgilenen insanlardan mısınız? Aslında mutluluk hayatı yaşama biçimimizin sonucunda ortay çıkan bir ruh halidir.

Pozitif psikolojinin merkezinde insanların kendilerini mutlu hissetmeleri için hayatlarında aldıkları aksiyonlar vardır. Mutluluk ise bize bahşedilen bir şey değil, hayattaki alışkanlıklarımızın belirlediği bir kavramdır. Mutluluk duygusu biyolojik olarak belirlenir ve insanların kendilerini mutlu etmelerinin yolları vardır.

Çocuklarımız, mutluluk hissini küçük yaşlarda aile içinde öğrenirler. Mutluluk hissini öğrenmelerini sağlamak için 11 soruyu sıklıkla kullanabilir ve aile içinde mutlu duyguları besleyebilirsiniz.

Bugünün en sevdiğin tarafı neydi?

Çocuklarımıza bu soruyu gece yatma saati geldiğinde yataklarına yatırdığımızda sorduğumuzda zihinleri günün güzelliklerini ortaya çıkartacak ve kötü olanları göz ardı edecektir. Bu soruyu alışkanlık haline getirmek bir süre sonra çocuğun doğal hali olmaya başlayacaktır.

Ne için minnettarsın?

Akşam yemeği sohbetlerinde kullanılabilecek güzel bir soru. Ailedeki herkes ne için minnettar olduğunu dile getirebilir. Bu soru ve cevabını düşünmek aile üyeleri arasında güçlü bağlar ve mutlu bir his yaratacaktır. Ayrıca çocukların zihninde minnettarlık ile mutluluk arasında bir bağ kuracaktır.

Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun?

Bir sorun ile bize geldiklerinde çözümü üretmek ya da kızmak yerine, sıcak ve güvenli bir şekilde, bu konuda ne yapmayı düşündüklerini sorabiliriz. Çözümü bulup ne yapacaklarını söylememizin çocuk için hiçbir faydası yok. Kendi sorunlarına mantıklı çözümler geliştirmek onların öğrenmeleri gereken becerilerden biridir. Eğer buna verecek bir cevabı yoksa yönlendirmeler yaparak çözümü kendisinin bulmasını sağlayabiliriz. Mutlu insanlar, sorunlarla karşılaştıklarında problemin kendisi yerine çözüme odaklanabilen kişilerdir.

Nasıl hissediyorsun?

İnsanların mutlu olmalarının koşullarından biri duygularını ifade edebilmeleridir. Eğer duygularımızı dile getirebilir, onları paylaşabilirsek çevremizden destek isteyebilme gücünü de bulabiliriz. Kötü bir şey olduğunda, en basit yaralanmada bile, bu soruyu çocuklarımıza sormalı, duygularının farkına varmalarına yardımcı olmalı ve duygularımızın nasıl yönetileceğini öğretmeliyiz.

O kişi bu konuda ne hissetmiştir?

Empati, geliştirilebilen ve öğrenilen bir beceridir. Küçük yaşlardayken diğer insanların duygularını düşünmeyi ve empati geliştirmeyi ailelerimizden öğreniriz. Çocuklarımıza, bir davranışımızın sonucunda diğer insanların hangi duygulara sahip olabileceğini gösterdiğimizde, insan ilişkilerinde başarılı ve etrafının farkında olan, yaptıklarının sonucunu önceden düşünebilen kişiler yetiştirebiliriz.

Dolu tarafından bakalım mı?

Pozitif düşünce de öğrenilebilen bir davranış biçimidir. Ergenlik çağındaki karmaşık duygular, büyük çocuklarda bu soruya karşı tepki oluşabilir ancak küçükler için son derece faydalıdır. Bakış açılarını genişleterek farklı düşünce yapılarını geliştirebilirler. Her durumun iyi tarafı olduğu kadar kötü tarafı da vardır. Bu da çocuklarımıza hareketlerinin sonucunu önceden düşünebilme kabiliyeti kazandırır.

Bundan ne öğrendik?

Televizyondaki çizgi filmden, anlatılan bir hikayeden veya bir şarkıdan olsun, öğrenmek ve merak etmek insanları mutlu eder, çocukları da. Bizler bile sürekli yeni bilginin peşinden gitme heyecanımızı yaşatarak mutlu olabiliyoruz. O halde bunu çocuklarımıza da öğretebiliriz. Televizyonda geçen bir yabancı kelime, örneğin “Bonjour”, acaba hangi dildedir? Peki Fransızca nasıl bir dildir? O zaman Youtube’da Fransızca bir şarkı açalım. Acaba Fransızca 5’e kadar nasıl sayılıyor. Mutluluğun size de bulaşacağını ve Fransa fotoğrafları arasında bir yolculuğa çıkabileceğinizi unutmayın.

Bu hafta sonu ne yapalım?

Uzmanlara göre olumlu deneyimler mutluluk kaynağı oluyor. Bugünün tatil olmadığını öğrenmek çocuk için moral bozucu olabilir. Bu tip küçük ve basit anlarda bile çocuklarımıza olumlu deneyimler üzerine odaklanmayı öğretebiliriz. Bu en kolayından, hafta sonu tatil geldiğinde ne yapmak istediğini sormaktır. Küçük ve güzel planlar yapmak çocuk zihninde olumlu deneyimleri tetikleyecek ve pozitif duyguları ortaya çıkaracaktır.

Nasıl yardım edebiliriz?

Yardım etmek insan zihninde oksitosin ve endorfin hormonlarının salgılanmasını sağlar. Bunlar mutluluk duygusunu tetikleyen hormonlardır ve pozitif duygulara sebep olur. Sokak hayvanlarına su vermek, hasta bir komşuya çorba götürmek gibi güzel davranışları öğrettiğimizde, hissettikleri mutluluktan çok memnun olacaklardır. Ortak çalışma, gönüllü olmak, cömertlik gibi davranışların kişiliklerinin birer parçası haline dönüşmesini sağlayabiliriz. İnsan ilişkileri kuvvetli ve sosyal bireyler olmalarını için son derece önemli beceriler kazandırabiliriz.

Bugün hangi hareketleri yapmak istersin?

Evde vakit geçirmek her ne kadar kısıtlamalara bağlı olsa da çocukların dışarıda ve açık havada hareket etmeleri önemlidir. Evin içinde ise eğlenceli egzersizler bulabilir ve enerjilerini kullanmalarını sağlayabiliriz. Depresyon ile başa çıkmanın, stres seviyelerini azaltmanın birinci yöntemi egzersizdir. Bunu yapmak için bize ihtiyaçları yok, kendi başlarına da egzersiz yapabilirler. Elbette bunu öğretmenin yolu rol model olmaktır. Bizler kendi başımıza egzersiz yaptığımızda çocuklarımız da bizi kopyalayacaklardır. Hareket edip enerjisini atabilen çocuklar daha kaliteli uyurlar ve bu da onların sağlıklarını korumanın yollarından biridir.

En çok ne zaman mutlu oluyorsun?

Psikologlara göre mutlu olduğumuz deneyimler dile getirdiğimizde bizi mutlu eden aktiviteler geliştirmek konusunda daha iyi düşünebiliyoruz. Ayrıca insan zihni mutlu olduğu bir ana odaklandığında negatif düşüncelerin yerini pozitif duygular alıyor. Çocuklarımız için de durum farklı değil, mutlu bir deneyime odaklanmak, o andaki duyguların zihinde yeniden yaratılmasına yardımcı oluyor ve daha uzun süre pozitif kalabiliyorlar. Cevabın bilgisayar oyunu ya da okula gitmemek gibi istenmeyen davranışlar olması önemli, burada amacımız çocuğa psikolojik fayda sağlayacak deneyimlerden yola çıkmayı öğretmek.