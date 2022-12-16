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Çocukları kurye olarak kullanmışlar! Bursa'daki baskında 5 gözaltı

Bursa'da, kaçak silah ticaretine yönelik iki farklı operasyonda 2'si çocuk, 5 şüpheli gözaltına alındı. 55 kurusıkıdan bozma tabancanın ele geçirildiği baskınlarda, şüphelilerin "kurye" olarak çocukları kullandığı belirlendi

Giriş: 16.12.2022 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL
Çocukları kurye olarak kullanmışlar!
DHA

Bursa'da, çocuk kuryelerle kaçak silah ticareti yapan şüpheliler iki ayrı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak silah satışı yapıldığı istihbaratı sonrası harekete geçti. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir sevkiyat yapılacağı belirlendi.

2 ÇOCUK TABANCALARLA YAKALANDI

Harekete geçen polis, gece saatlerinde Yıldırım ilçesinde "kurye" olarak kullanılan M.B. (17) ve E.Ö. (15), kutular içerisinde 25 kurusıkıdan bozma tabancayla yakalandı. Şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis, kaçak silah ticareti yapan kişilerin adreslerini belirledi.

BASKINDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Nilüfer ilçesindeki bir adrese yapılan baskında; 30 kurusıkıdan bozma tabanca, 66 şarjör, 87 namlu, 84 fişek yatağı ve 5 fişek ele geçirildi, M.A. (23), H.Ö. (26) ve M.F.S. (23) ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir önceki operasyonda gözaltına alınan M.B. ile E.Ö. de Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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