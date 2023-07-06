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        Çocukları için "En Çirkin Kadın" olmayı göze alan bir annenin trajik hikâyesi

        Vücudun aşırı büyümesine yol açan bir hastalıktan muzdarip olan Mary, zamanla sağlığını ve beraberinde işini de kaybedince geçinmek için yeni yollar aradı. Mary, dört çocuğu için "En Çirkin Kadın" yarışmasına katıldı ve kazandı.

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 10:56
        • 1

          1874 yılında doğan Mary Ann Bevan, ailesi ve yedi kardeşiyle Doğu Londra'da büyüdü. Tıp eğitimini tamamladıktan sonra hemşire oldu. Daha sonra Thomas Bevan ile evlendi ve çift birlikte mutlu bir hayat yaşadı.

        • 2

          Mary evlendikten sonra vücudunda anormal bir büyüme, yüz deformesi ve migren gibi şikayetler yaşamaya başladı. Bu semptomlar, aşırı büyüme hormonunun neden olduğu bir hastalık olan akromegalinin göstergesi olsa da o dönem, hastalık hakkında çok fazla bilgi yoktu.

        • 3

          Sonraki 5 yıl boyunca Mary'nin görünüşü ciddi anlamda değişti. Kocası, 1914 yılında ani bir şekilde felç geçirip, hayatını kaybedene kadar Mary'ye sürekli destek oldu. Ancak hayatını kaybettiğinde Mary, dört çocuğuyla baş başa kaldı.

          Hastalık ilerledikçe Mary'nin görüşü bulanıklaşmaya başladı ve işini de kaybettiği için hayat şartları zorlaştı. Görünüşü nedeniyle düzgün bir iş bulması neredeyse imkânsız hale geldi.

        • 4

          Hiçbir şey yolunda gitmediğinde, kötüleşen görünümünden para kazanmayı umarak bir "En Çirkin Kadın" yarışmasına katılmaya karar verdi. 250 yarışmacıyı yenerek, unvanı ve ödül parasını kazandı.

        • 5

          1920'de, zamanın ünlü şovmeni Samuel W. Gumpertz tarafından yan gösterinin bir parçası olması için işe alındı. 1933'te ölene kadar, çocuklarını doyurmak ve eğitim masraflarını karşılamak için Dreamland Sirki de dâhil olmak üzere çeşitli sirklerde boy gösterdi.

          Mary'nin her daim kalp kıran bu hikâyesi, bir annenin çocukları için neler yapabileceğini gösteriyor.

          Kaynak: BrightSide

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