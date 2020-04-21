Çocukları gülümsetmek sanattır

Beytümder Beyin Tümörü Mücadele Derneği'nin başlattığı iyilik hareketi; beyin tümörü ve kanser hastası olan ihtiyaç sahibi aile ve çocukların Covid-19 salgını nedeniyle daha da zorlaşan hayatlarına bir nebze de olsa dokunmak, onları mutlu etmek için başladı. Fon yaratılarak temin edilen malzemelerle gönüllü anneler tarafından hazırlanan amigurumi bebekler 100 hasta çocuğu ve kardeşini mutlu edecek.

23 Nisan onların da bayramı

Ankara Angora Lions Kulübü malzemelerin temin edilmesini ve amigurumi bebek yapımı eğitimlerinin verilmesini sağlayarak bu iyilik hareketine destek verdi. Amigurumi bebekler gönüllü anneler tarafından çocuklar için hazırlandı ve hepsi sterilize edilerek paketlendi. Bu hafta ailelere tek tek kargolanacak.