Anne ve babalar olarak ergenlik dönemine giren ve gençliğe adım atan çocuklarımız için çok daha fazla endişeleniyoruz. Bu kesinlikle anlaşılabilir. Etrafımızda duyduğumuz haberler ve ergenlik depresyonunun olası sonuçları bizi kaygılandırıyor.

Uzmanlar, ergenlikte başlayan ve oldukça kötü sonuçlara varabilen bu depresyonların tamamen önlenebilir olduğunu dile getiriyorlar. Çok sayıda araştırma ve toplanan veriler ışığında varılan nokta, dört önlemle çocuklarımızı depresyondan koruyabileceğimizi ortaya koyuyor.

1- Sürekli olarak içtenlik, değer verme ve destek

Çocuklarımız büyüdükçe onlara gösterebileceğimiz ilginin azaldığını düşünürüz. Oysa ki bu hiç doğru değil.

Ailelerinden destek gören gençlerde depresyon semptomlarının azaldığı, depresyona neden olan kortizol ve c-reaktif protein seviyelerinin düştüğü gözlemlendi. İlginç olan ise arkadaşlarından aldıkları desteğin bu seviyeleri düşürmeye yetmediğiydi.

Anne ve babalarıyla pozitif ilişki kurabilen çocuklarda beynin ödül merkezinin aktivitesinin arttığı belirtiliyor. Araştırmalar, aile ilişkileri iyi olan çocukların daha az riske girdiklerini ve depresyondan uzak kalabildiklerini ortaya koyuyor.

Çocuklarımıza pozitif duygularımızı nasıl gösterebiliriz? Sinir bilimciler, çocuklarımıza karşı duygusal durumlarını küçük görmeden, yaşadıkları konu her ne olursa olsun destek vereceğimizi göstermemizi tavsiye ediyorlar. Empati göstermek, durumu anlamak için ucu açık sorular sorarak irdelemek, düşüncelerini düzeltmek yerine anlamak, kelimeleri ile davranışları tutarsız olduğunda anlayışlı olmak işe yarayacaktır. İçten davranmak ve uygun şekilde limitler koymak, çocuğumuzun iyiliğini gözetmek onları depresyondan koruyabilir.

2- Güçlü sosyal kişilik ve duygusal beceriler kurmaları için örnek olun

Gençlerin de yetişkinler gibi benzer sorunları olabilir. Arkadaş ilişkilerinin değişmesi, okulda çıkan anlaşmazlıklar, başarı stresi gibi…

Ancak ergenlik döneminde zihnimiz henüz bu duygusal durumlarla nasıl başa çıkabileceğini bilemeyebilir. Değişikliklere adapte olmak büyürken kazandığımız bir yetidir. Dolayısıyla bize kolay gibi gelen bir durum onlar için başa çıkılamaz olabilir. Bu da depresyona kadar gidebilir.

Yapılan bir araştırmada bir grup gence stresli bir görev verilerek gerçek hayatta kaygıyla nasıl başa çıkabildikleri ölçümlendi. Bir konuşma hazırlamaları istendi ve konuşma sırasında aileleri yanlarında olarak destek veren gençlerin, konuşma sırasında daha düşük kaygı seviyesinde oldukları ortaya çıktı. Uzmanlar, ailelerinin görüş ve davranışlarını örnek aldıklarını belirtiyorlar.

Çocuklarımızın duygularını kabullenerek başlayabiliriz. Yargılamadan dinlemek, deneyimlerini bizimle paylaşmalarını sağlamak, sosyal ortamlarda daha sakin olmalarına yardımcı oluyor.

3- Arkadaşlarıyla olumlu ilişkilerini destekleyin

Bütün gençler onaylanma ve statü ihtiyacı duyarlar. İlişkilerinde başarısız olduklarında depresyona eğilim gösterebilirler.

Araştırmalar, iyi arkadaşlıklar kurmuş ve bir sosyal grubun parçası olduğunu hisseden gençlerin depresyon ve kaygı ihtimallerinin azaldığını ortaya koyuyor. Aksine, kötü arkadaşlıklar ise depresyona neden oluyor.

Arkadaşlıklar psikolojik olarak duygusal krizlerle başa çıkabilmede çok yardımcı olabiliyor. Sosyal bir gruba, arkadaş gruplarına sahip olmak kadar bu arkadaşlıkların kalitesi de önem taşıyor. Grup bağları gençler içinde yetişkinler için de son derece önemli.

Çocuklarımızın az arkadaşının olması ya da çok arkadaşla görüşmesini bir sorun haline getirmemize gerek yok. Ancak bu ilişkilerin nasıl riskler taşıdığı konusunda güven verici konuşmalar yapabiliriz. İyi bir arkadaş nasıl olur, doğru insanlarla iletişim kurmanın faydaları nelerdir gibi basit bilgilerle destek verebiliriz. Kendi arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizle çocuklarımıza rol model olabiliriz. İyi bir arkadaş, sonsuza dek yanımızda olacaktır.

4- Hayata dair amaçlarının olmasını sağlayın

Çocuklarımızın büyük çoğunluğu okulda ve sınavlarda başarılı olmak, okul dışı aktivitelerde değer görmek için çok fazla çaba gösteriyorlar. Bunla elbette önemli, onlar için bu başarıların anlamı büyük. Sadece iyi bir üniversite kazanmak için bile olsa.

Ancak çocuklarımızın hayatlarına dair uzun vadeli amaçlarının olması, bu amaçları arıyor olsalar bile, günlük ve yıllık başarılardan daha faydalıdır. Özellikle büyüdükçe, yaşamlarının bir amaca ulaşması için çaba göstermek, umut duygusunu besliyor.

Yaşamsal amaca sahip olmak çocukları cesaretlendiriyor, bu amacı bulabilmelerine yardımcı olmak için ucu açık sorularla kim ve ne olmayı istediklerini keşfetmelerine yardımcı olabiliriz.