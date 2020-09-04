Çocukları 10 yaşındayken teröristlerce kaçırılan Siirtli ailenin 15 yıldır gözyaşı dinmedi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminin üzerinden bir yıl geçti.
Ülkenin farklı yerlerinden aileler, terör örgütü PKK'nın pençesinden evlatlarını kurtarmak için eyleme destek verirken yaz kış, yağmur çamur demeden süren kararlı mücadele sonucu 16 aile çocuğuna kavuştu.
Eyleme destek veren Sadak ailesi de 15 yıl önce ilkokul üçüncü sınıfta okurken dağa kaçırılan evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.
Baba Salih Sadak, AA muhabirine Kürtçe yaptığı açıklamada, çocukları da hedef alan terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlundan 15 yıldır haber alamadıklarını söyledi.
- "Mikail, beni duyuyorsan kaç gel, devletine sığın"
Oğlundan gelecek haberi dört gözle beklediklerini dile getiren Sadak, "Oğlum Mikail 'Dayımın evine gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Çocuğumu kaçırdılar. Mikail beni duyuyorsan kaç gel, devletine sığın. Arkadaşlarının çoğu kaçarak ailesine kavuştu, sen de kaç gel. Devletine, adalete teslim ol. Bizi duyuyorsan acımız olduğunu bil." dedi.
Diyarbakır annelerinin eylemine destek vermek üzere Diyarbakır'a gittiklerini anlatan Sadak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kararlı mücadelesiyle çocuklarına kavuşacaklarına dair ümitlerinin arttığını belirtti.
Örgütün çocukları da kaçırdığına dikkati çeken Sadak, küçük çocukların eline silah verildiğini kaydetti.
"Bunların hiç acıması yok ama kendi çocuklarını götürmüyorlar. Benim gibi fakir insanların çocuklarını götürüyorlar. Bunları yaparken Kürtler için yaptıklarını söylüyorlar. Bunların Kürtlerle bir alakası yok. Kürtlere düşmanlık için yapıyorlar." diyen Sadak, Diyarbakır'daki eylemlerini sonuna kadar sürdüreceklerini bildirdi.
- Gözyaşları içerisinde kardeşini anlattı
Mikail'in görme engelli ablası Kadriye Sadak da gözyaşlarıyla kardeşine seslenerek, bir an önce örgütten kaçarak eve dönmesini istedi.
"Kardeşim 10 yaşındayken biz beraber her yere gidiyorduk. Huyumuz suyumuz aynıydı. El ele, omuz omuzaydık. O gitti, yalnız kaldım. O gelirse mutlu olurum" ifadelerini kullanan Sadak, HDP'den, terör örgütü PKK'dan kardeşini istediğini aktardı.
Sadak, "Mikail seni bekliyorum, senin acınla yaşıyorum. Sabahlara kadar uyuyamıyorum, seni düşünüyorum. Bizi düşünüyor musun? Gittiğin yol, yol değil. Sadece kardeşimi değil, bütün fakir ailelerin çocuklarını istiyorum. Çocukları kandırarak dağa kaçırarak ellerine hiçbir şey geçmez, amaçlarına ulaşamazlar." diye konuştu.
- "Babama bakıyorum, içim yanıyor"
Rüyalarında kardeşiyle kavuştuklarını gördüğünü dile getiren Sadak, bunun gerçekleşmesi için gece gündüz dua ettiğini söyledi.
"Biz bu kadar acı çekerken bu durumumuz karşısında 10 yaşındaki çocuğu nasıl dağa kaçırırsınız, hangi vicdanla?" diyerek örgüte tepki gösteren Sadak, örgütün tamamen ülkeden temizlenmesi için yapılan operasyonları desteklediklerini vurguladı.
Babasının sessiz sedasız ağladığı anlarına şahit olduğunu aktaran Sadak, elinden bir şey gelmediği için çok üzüldüğünü belirterek, "Babama bakıyorum, içim yanıyor. Odaya geçiyorum, gece gündüz ağlıyorum. 'Allah'ım, babamın feryadını duyuyorsun, derdini biliyorsun. Ne kadar dua ediyorsa ellerini boş çevirme' diyorum." ifadesini kullandı.
Sadak, örgütün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını dile getirdi.
- Görmediği ağabeyine özlem duyuyor
Ağabeyi Mikail'in kaçırılmasından 3 yıl sonra dünyaya gelen Yusuf Sadak da ağabeyini görmek istediğini söyledi.
Ağabeyinin hayaliyle yaşadığını anlatan Sadak, "Ağabeyim kaçırıldığında ben doğmamıştım. 'Onu ne zaman göreceğim, bir yerlere gideceğim.' diye onun hayalini kuruyorum. Onu çok seviyorum. Şu an beni duyuyorsa hemen oradan kaçıp devletine teslim olmasını ve sonra eve gelmesini istiyorum." diye konuştu.
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