"Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler" kitabı yayımlandı

İllerde yapılan ön değerlendirmenin ardından çocukların öyküleri Milli Eğitim Bakanlığı merkezinde, metin yazarları ve editörlerden oluşturulan kurulda değerlendirmeye alındı.Kurul, hepsi birbirinden özel ve değerli bu öyküleri ''yaratıcılık'', ''dil kullanımı'' ve ''ifade gücü'' kriterleri açısından yakın planda inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda ortaya Türkiye’nin farklı şehirlerinden, farklı özelliklere sahip 100 çocuğun yazdığı "Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler" kitabı çıktı."e-Kitap" olarak yayımlanan bu eser ile dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş böylesi bir dönemde çocuklardan da bir iz bırakıldı.- ''Editörlerimizin seçim yapması hayli zor oldu''Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kitabın yayımlandığı müjdesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımıza, 'Öykülerinizi bizimle paylaşın, belirleyeceğimiz 100 öyküyü 23 Nisan’ın 100. yıl dönümünde kitaplaştıralım' demiştik... Editörlerimizin seçim yapması hayli zor oldu. 'Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler' sizlerle." ifadeleriyle duyurdu.Kitap için bir ön söz kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kitaptaki öyküleri okumaya başladığında duyduğu heyecanı şöyle anlattı:"Hayal dünyaları alabildiğine geniş ve masum… İnsanlık için Korona Kralı ile savaşanlardan, sonsuz mutluluk arayışına çıkanlara; yeni bir gezegen bulup uzaylılarla arkadaş olanlardan, 23 Nisan’ın rengini arayanlara… Birbirinden farklı ve zengin konular, üsluplar… Dünyaya ve yaşadıklarımıza bizim gibi bakmadıkları kesin. Çocuklarımın öykülerini okurken dünya edebiyatından, Türk edebiyatından nicelerinin fısıltılarını duydum. O fısıltılar, çocuklarımın yakın gelecekte Türkiye'nin ve hatta dünyanın saygın edebiyatçıları, senaristleri, metin yazarları olacaklarını söylüyordu. Yaptıkları betimlemeler, kullandıkları kelimeler, cümlelerindeki ahenk ile bunun yakın zamanda olacağına inancım tam, çocuklarıma güvenim sonsuz.''"Bu kitabı çocuk kitabı deyip bir kenara koymayın. Satır aralarında çocuklarımızın bize anlattıkları çok şey var." değerlendirmesinde bulunan Selçuk, "Özellikle yetişkinlere, anne babalara önerebileceğim nefis bir öykü derlemesi olmuş. Öykülerini bizimle paylaşan tüm çocuklarıma sevgilerimle… Çocuklarımızdan öykü derlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı."Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler" kitabı, "http://cdn.eba.gov.tr/oykuler/" adresinden e-kitap ve pdf formatında erişime sunuldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!