"Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler" kitabı yayımlandı

AA

İllerde yapılan ön değerlendirmenin ardından çocukların öyküleri Milli Eğitim Bakanlığı merkezinde, metin yazarları ve editörlerden oluşturulan kurulda değerlendirmeye alındı.Kurul, hepsi birbirinden özel ve değerli bu öyküleri ''yaratıcılık'', ''dil kullanımı'' ve ''ifade gücü'' kriterleri açısından yakın planda inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda ortaya Türkiye’nin farklı şehirlerinden, farklı özelliklere sahip 100 çocuğun yazdığı "Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler" kitabı çıktı."e-Kitap" olarak yayımlanan bu eser ile dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş böylesi bir dönemde çocuklardan da bir iz bırakıldı.- ''Editörlerimizin seçim yapması hayli zor oldu''Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kitabın yayımlandığı müjdesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımıza, 'Öykülerinizi bizimle paylaşın, belirleyeceğimiz 100 öyküyü 23 Nisan’ın 100. yıl dönümünde kitaplaştıralım' demiştik... Editörlerimizin seçim yapması hayli zor oldu. 'Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler' sizlerle." ifadeleriyle duyurdu.Kitap için bir ön söz kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kitaptaki öyküleri okumaya başladığında duyduğu heyecanı şöyle anlattı:"Hayal dünyaları alabildiğine geniş ve masum… İnsanlık için Korona Kralı ile savaşanlardan, sonsuz mutluluk arayışına çıkanlara; yeni bir gezegen bulup uzaylılarla arkadaş olanlardan, 23 Nisan’ın rengini arayanlara… Birbirinden farklı ve zengin konular, üsluplar… Dünyaya ve yaşadıklarımıza bizim gibi bakmadıkları kesin. Çocuklarımın öykülerini okurken dünya edebiyatından, Türk edebiyatından nicelerinin fısıltılarını duydum. O fısıltılar, çocuklarımın yakın gelecekte Türkiye'nin ve hatta dünyanın saygın edebiyatçıları, senaristleri, metin yazarları olacaklarını söylüyordu. Yaptıkları betimlemeler, kullandıkları kelimeler, cümlelerindeki ahenk ile bunun yakın zamanda olacağına inancım tam, çocuklarıma güvenim sonsuz.''"Bu kitabı çocuk kitabı deyip bir kenara koymayın. Satır aralarında çocuklarımızın bize anlattıkları çok şey var." değerlendirmesinde bulunan Selçuk, "Özellikle yetişkinlere, anne babalara önerebileceğim nefis bir öykü derlemesi olmuş. Öykülerini bizimle paylaşan tüm çocuklarıma sevgilerimle… Çocuklarımızdan öykü derlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı."Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler" kitabı, "http://cdn.eba.gov.tr/oykuler/" adresinden e-kitap ve pdf formatında erişime sunuldu.