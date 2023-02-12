Bir çocuk, "Çok kötü günler geçiriyoruz, sizler için en sevdiğim oyuncaklarımı, elbiselerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah´a emanet olun" yazarken, Asya Alkan ise, "Oyuncak ve kitaplarımızı sizlere gönderiyoruz. Size dua ediyorum" yazarak, mektup arkadaşı olmak istediğini belirtti. Hafsa Ekinci ise oyuncak ayının üzerine, "Sevgili arkadaşım geçmiş olsun. Kocaeli´de annem de aynı şekilde depremi yaşamış, ona verilen oyuncağı saklamış. Bu oyuncağı hep güzel günlerde oynaman dileğiyle, her zaman yanınızdayız" yazdı.