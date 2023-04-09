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Çocuklarda yüksek tansiyon artıyor

Hipertansiyon denince akla çocuklar gelmese de, bilinenin aksine çocuklarda yüksek tansiyon oldukça sık görülüyor. Çocuklarda hipertansiyonun dünya genelinde arttığına dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Bunun en önemli nedeni kilo. Maalesef çocuklarda abur cubur ağırlıklı sağlıksız beslenme, hareketsizlik, düzensiz uyku gibi nedenlerle kilo problemi giderek artıyor. Buna bağlı olarak hipertansiyon da çok sık görülmeye başladı" dedi. Dr. Seçkin çocuklarda yüksek tansiyonun en önemli nedeninin ise kilo olduğuna dikkat çekti.

Giriş: 09.04.2023 - 09:13 | Güncelleme: ABONE OL
Çocuklarda yüksek tansiyon artıyor

Yüksek tansiyonun damarlarda akan kan basıncının yüksek olması anlamına geldiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin çocuklarda görülen yüksek tansiyonun nedenlerini, belirtilerini ve tedavisini haberturk.com'a anlattı.

ÇOCUKLARDA YÜKSEK TANSİYON ARTIYOR
Çocuklarda yüksek tansiyonun oldukça yaygın olduğunu ve her yıl giderek daha da arttığını belirten Dr. Şirin Seçkin "Dünya genelinde 0-20 yaş arasındaki her yüz çocuktan üçünde yüksek tansiyon görülüyor" dedi. Yüksek tansiyonun aileden kaynaklı yani genetik bir rahatsızlık olabildiği gibi, kötü beslenme, stres ya da altta yatan bir hastalığa bağlı olarak da gelişebildiğini ifade eden Dr. Seçkin "Ancak çocuklarda yüksek tansiyonun bir numaralı nedeni bel çevresinin genişlemesi, yani kilo. Kilolu her on çocuktan birinde yüksek tansiyon görülüyor, obez çocuklarda ise bu oran yüzde 30’lara kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT
Yüksek tansiyonun bebeklik döneminden itibaren görülebildiğine dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Küçük bebeklerde bulgu vermiyor ama çok yükselirse bebek havale geçirebiliyor, nefes darlığı, aşırı ağlama, iştahsızlık ve huzursuzlukla kendini belli edebiliyor" dedi. Çocuklarda yüksek tansiyon belirtilerinin dokuz yaşından itibaren ortaya çıkmaya başladığını belirten Dr. Seçkin "Eğer çocuk baş ağrısı, kulak çınlaması, baş dönmesi, burun kanaması, yüzde uyuşma gibi belirtilerden şikayet ediyorsa muhakkak tansiyonuna bakılmalı" şeklinde konuştu.

İLK TAVSİYE KİLO VERİLMESİ
Her çocuğun normal tansiyonunun kendi yaş ve kilo eğrisine göre belirlendiğini söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Muayenelerde üst üste çocuğun tansiyonu yüksek çıkıyorsa ailelere evde de haftanın yedi günü günde iki ya da üç kere ölçmelerini tavsiye ediyoruz. Yine yüksek çıkıyorsa hipertansiyon tanısı konulabilir" dedi. Bu durumda ilk yapılması gerekenin çocuğun kilo vermesi olduğunu belirten Dr. Seçkin "İlk altı ay çok sıkı bir diyetle kilo verecek, günde en az bir saat hareket etmesi sağlanacak, tuzlu ve hazır gıdalarla beslenmeyi, kızartma gibi yağlı yiyecekleri kesecek" şeklinde konuştu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin çocuklarda hipertansiyonun diğer önemli nedenlerinin stres ve düzensiz uyku olduğuna dikkat çekerek "Özellikle sınav sürecindeki çocuklar risk altında. Düzenli ve kaliteli uyku ile çeşitli hobiler, arkadaşlarla geçirilen vakitler gibi stresi azaltan aktiviteler de tansiyonun kontrol edilmesine ciddi anlamda katkıda bulunuyor" dedi.

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